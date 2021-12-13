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Общественник Лукьянов уличил Германию в желании получить более выгодные условия по «СП-2»

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 12:43
Политика
Общественник Лукьянов уличил Германию в желании получить более выгодные условия по «СП-2»

Москва, 13 декабря. Заявления МИД Германии по запуску «Северного потока — 2» связаны с тем, что Берлин хочет добиться своих условий. Об этом заявил российский общественник Федор Лукьянов.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что запуск газопровода пока не согласован. Как считает директор по научной работе фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», это связано с желанием Германии получить более выгодные условия его эксплуатации во время переговоров с Еврокомиссией.

«Они фактически отказались от идеи блокировки и передали это все обратно в Европу. Но а в Европе своя расстановка сил есть на этот счет. Есть довольно заметная группа стран, которая категорически против», — цитирует Лукьянова РИА Новости.

По мнению общественника, будет новый торг с Еврокомиссией об условиях эксплуатации и о принципах распределения выгоды.

Ранее политический обозреватель издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Йоханнес Лейтойзер заявил, что Бербок находится в тупике из-за своей позиции по «Северному потоку – 2». Он напомнил, что дипломат критиковала строительство газопровода, пишет НСН.

Как считает экономист Валентин Землянский, Джо Байден перехитрил абсолютно всех в истории с санкциями против «Северного потока — 2», провернув успешную многоходовую операцию. На Россию эта хитрость и не была рассчитана, так как работала в ее интересах.

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германия северный поток 2 Федор Лукьянов
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