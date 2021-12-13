Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 14:15
14:13
Происшествия
Устроившего взрыв у гимназии при монастыре в Серпухове юношу проверят на вменяемость
14:08
Политика
Киеву дан сигнал: почему США отказались отправлять войска на Украину
14:06
Общество
В городском такси Петербурга рассказали о последствиях снежного коллапса для работы и пассажиров
14:03
Общество
Иван Ургант получит 100-метровую квартиру покойной бабушки в Петербурге
14:03
Экономика
ЦБ понизил курс доллара до 73,41 рубля
13:59
Весь мир
Клинцевич: Международное сообщество скоро узнает о преступлениях Европы в Мали
13:59
Общество
Около 89% пациентов с омикрон-штаммом коронавируса страдают от кашля
13:58
Происшествия
СК: выпускник православной гимназии в Серпухове пытался покончить с собой
13:58
Общество
Песков назвал выдачу QR-кодов привитым иностранными вакцинами россиянам признанием антител
13:57
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева объявила об участии звездной героини в шоу «Давай поженимся»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В Афганистане запретили обмен долларов из-за обвала курса нацвалюты

Весь мир
В Афганистане запретили обмен долларов из-за обвала курса нацвалюты
Global Look Press  /  Saifurahman Safi

Кабул, 13 декабря. Руководство крупнейшего валютного рынка Афганистана «Сарай Шахзада» заявило о прекращении купли-продажи долларов из-за резкого обесценивания афгани.

В августе, после взятия Кабула движением «Талибан»1 (запрещено в РФ), соотношение стоимости местной валюты к американской примерно равнялось 80 к 1, а в начале этого месяца — около 96 к 1. Сейчас, по данным открытых источников, официально $1 равен 103,6 афгани, однако на рынке курс заметно отличается — от 109 до 114 к 1.

Накануне сообщалось, что «Сарай Шахзада» из-за скачка цены доллар был вынужден временно прекратить работу. Теперь же обменные операции запрещены официально. При этом по некоторым данным, подобные запреты были введены со стороны талибов и распространяются на территории всей страны.

Сроки приостановки торговли валютой руководством рынка не оглашались. Пресс-секретарь биржевого союза Фахим Зирак заявил местной прессе, что одной из причин девальвации афгани является бездействие центрального банка и правительства талибов в этом вопросе. Как он отметил, на местных рынках сейчас наблюдается дефицит долларов, что также усугубляет ситуацию. По словам Зирака, в ближайшее время стоимость национальной валюты может продолжить снижаться.

На этом фоне цены на товары и сырье, в особенности топливо, активно растут, поскольку большая их часть доставляется из-за границы. Как следствие, дорожают даже продукты, производящиеся внутри страны, что является сильным ударом для местного населения, больше половины которого страдает от голода. Исправить положение талибам не удается, поскольку значительная часть активов Центрального банка Афганистана остается замороженной в США, а финансовые организации до недавнего времени не соглашались сотрудничать с правительством боевиков.

Тем не менее, на прошлой неделе Всемирный банк выделил около 280 млн долларов из заблокированных афганских резервов для поставок в республику гуманитарной помощи, в первую очередь, продуктов питания и лекарств, через ЮНЕСКО и Всемирную продовольственную программу. Вашингтон вряд ли станет препятствовать данной инициативе, так как поставки будут осуществляться напрямую конечным получателям, которые иначе могут попросту не пережить зимний сезон.

На этом фоне выглядит крайне удивительным заявление афганского Центробанка о получении «третьей партии валютной помощи в размере 19,2 млрд долларов». Информация об этом была распространена некоторыми местными СМИ, которые в качестве источника финансирования указали Всемирный банк и назвали поставку выполнением ранее данных организацией обещаний о валютной поддержке в отношении ЦБ республики. Как сообщается, деньги прибыли в аэропорт Кабула и были доставлены под охраной талибов в банк.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / В Афганистане запретили обмен долларов из-за обвала курса нацвалюты
афганистан экономика талибан афгани
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать