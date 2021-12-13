В Афганистане запретили обмен долларов из-за обвала курса нацвалюты

Кабул, 13 декабря. Руководство крупнейшего валютного рынка Афганистана «Сарай Шахзада» заявило о прекращении купли-продажи долларов из-за резкого обесценивания афгани.

В августе, после взятия Кабула движением «Талибан»1 (запрещено в РФ), соотношение стоимости местной валюты к американской примерно равнялось 80 к 1, а в начале этого месяца — около 96 к 1. Сейчас, по данным открытых источников, официально $1 равен 103,6 афгани, однако на рынке курс заметно отличается — от 109 до 114 к 1.

Following the depreciation of the Afghani against the dollar, the dollar rate has gone up to Af 114.



The Afghansitan biggest money exchange market, Sarai Shahzada is in a big “turmoil” and Taliban have banned the exchange of money as well.#aamajnews pic.twitter.com/hLlP1V9Wjq — Aamaj News (@aamajnews24) December 12, 2021

Накануне сообщалось, что «Сарай Шахзада» из-за скачка цены доллар был вынужден временно прекратить работу. Теперь же обменные операции запрещены официально. При этом по некоторым данным, подобные запреты были введены со стороны талибов и распространяются на территории всей страны.

Сроки приостановки торговли валютой руководством рынка не оглашались. Пресс-секретарь биржевого союза Фахим Зирак заявил местной прессе, что одной из причин девальвации афгани является бездействие центрального банка и правительства талибов в этом вопросе. Как он отметил, на местных рынках сейчас наблюдается дефицит долларов, что также усугубляет ситуацию. По словам Зирака, в ближайшее время стоимость национальной валюты может продолжить снижаться.

На этом фоне цены на товары и сырье, в особенности топливо, активно растут, поскольку большая их часть доставляется из-за границы. Как следствие, дорожают даже продукты, производящиеся внутри страны, что является сильным ударом для местного населения, больше половины которого страдает от голода. Исправить положение талибам не удается, поскольку значительная часть активов Центрального банка Афганистана остается замороженной в США, а финансовые организации до недавнего времени не соглашались сотрудничать с правительством боевиков.

Тем не менее, на прошлой неделе Всемирный банк выделил около 280 млн долларов из заблокированных афганских резервов для поставок в республику гуманитарной помощи, в первую очередь, продуктов питания и лекарств, через ЮНЕСКО и Всемирную продовольственную программу. Вашингтон вряд ли станет препятствовать данной инициативе, так как поставки будут осуществляться напрямую конечным получателям, которые иначе могут попросту не пережить зимний сезон.

Following a series of humanitarian aid to Afghanistan, the third shipment of humanitarian aid of USD 19.2 million reached Afghanistan today.

The Transit of the aforesaid shipment from the airport to the Afghanistan International Bank was facilitated by Da Afghanistan Bank. pic.twitter.com/pCTuNDtH14 — Bakhtar News Agency (@BakhtarNA) December 12, 2021

На этом фоне выглядит крайне удивительным заявление афганского Центробанка о получении «третьей партии валютной помощи в размере 19,2 млрд долларов». Информация об этом была распространена некоторыми местными СМИ, которые в качестве источника финансирования указали Всемирный банк и назвали поставку выполнением ранее данных организацией обещаний о валютной поддержке в отношении ЦБ республики. Как сообщается, деньги прибыли в аэропорт Кабула и были доставлены под охраной талибов в банк.

1 Организация запрещена на территории РФ.