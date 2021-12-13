Украинский боксер Ломаченко спровоцировал скандал в соцсетях из-за флага родного города

Киев, 13 декабря. Поступок украинского боксера Василия Ломаченко вывел из себя пользователей соцсетей. Спортсмен опубликовал фотографию с флагом родного города в Instagram.

Василий Ломаченко отпраздновал победу в поединке с бывшим чемпионом в легком весе Ричардом Комми. Боксер накинул на плечи флаг родного города — Белгород-Днестровского в Одесской области. Победитель вышел на ринг. Однако украинский флаг не вынес.

Пользователи соцсетей раскритиковали боксера за «непатриотичность». Ломаченко не поднял над головой государственный флаг, как это делают остальные. Некоторые саркастично подметили, что на Украине есть много хороших спортсменов, но граждане страны из них «никудышные».

«А почему у него флаг Испании?» — возмутился один из украинцев.

Федеральное агентство новостей /

Другой написал под постом Ломаченко, что ему стыдно за этот инцидент. Пользователи Instagram пристыдили боксера за отсутствие государственного флага в комментариях.

Ломаченко ранее неоднократно называл русских и украинцев одним народом. Боксер также подчеркивал, что не намерен прекращать общение с друзьями из России.

На Украине ранее предложили ввести штрафы за «отрицание вооруженной агрессии РФ», информирует НСН. Речь идет о сумме взыскания до 1890 долларов.

Пользователи Telegram в начале декабря высмеяли президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стала жалоба на главу государства из-за русского языка.