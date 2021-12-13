Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 12:46
12:46
Общество
Врач Малиновская заявила об опасности легкой формы COVID-19 для невакцинированных
12:46
Общество
В Краснодаре хирурги прооперировали кисть упавшего на цветочный горшок ребенка
12:44
Происшествия
Более 1,6 млн сайтов на WordPress подверглись хакерской атаке
12:43
Политика
Общественник Лукьянов уличил Германию в желании получить более выгодные условия по «СП-2»
12:42
Общество
Одиночество и недосып повышают риск развития хронических заболеваний
12:39
Весь мир
Сотни хуситов погибли в результате атак саудитов в Марибе
12:39
Общество
Губернатор Забайкалья Осипов призвал «оцеплять квартиры» и вакцинировать «по спискам»
12:38
Политика
Украинский боксер Ломаченко спровоцировал скандал в соцсетях из-за флага родного города
12:34
Происшествия
Отец устроившего взрыв на территории монастыря в Серпухове юноши увлекается стрельбой
12:33
Происшествия
Трое свидетелей по делу блогера Хованского могут оказаться экс-полицейскими
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Украинский боксер Ломаченко спровоцировал скандал в соцсетях из-за флага родного города

Политика
Украинский боксер Ломаченко спровоцировал скандал в соцсетях из-за флага родного города
Федеральное агентство новостей

Киев, 13 декабря. Поступок украинского боксера Василия Ломаченко вывел из себя пользователей соцсетей. Спортсмен опубликовал фотографию с флагом родного города в Instagram.

Василий Ломаченко отпраздновал победу в поединке с бывшим чемпионом в легком весе Ричардом Комми. Боксер накинул на плечи флаг родного города — Белгород-Днестровского в Одесской области. Победитель вышел на ринг. Однако украинский флаг не вынес.

Пользователи соцсетей раскритиковали боксера за «непатриотичность». Ломаченко не поднял над головой государственный флаг, как это делают остальные. Некоторые саркастично подметили, что на Украине есть много хороших спортсменов, но граждане страны из них «никудышные».

«А почему у него флаг Испании?» — возмутился один из украинцев.

Украинский боксер Ломаченко спровоцировал скандал в соцсетях из-за флага родного города
Федеральное агентство новостей /

Другой написал под постом Ломаченко, что ему стыдно за этот инцидент. Пользователи Instagram пристыдили боксера за отсутствие государственного флага в комментариях.

Ломаченко ранее неоднократно называл русских и украинцев одним народом. Боксер также подчеркивал, что не намерен прекращать общение с друзьями из России.

На Украине ранее предложили ввести штрафы за «отрицание вооруженной агрессии РФ», информирует НСН. Речь идет о сумме взыскания до 1890 долларов.

Пользователи Telegram в начале декабря высмеяли президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стала жалоба на главу государства из-за русского языка.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Украинский боксер Ломаченко спровоцировал скандал в соцсетях из-за флага родного города
украина боксер ломаченко
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать