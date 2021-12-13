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Астрологи назвали пять самых жестоких знаков зодиака

Общество
Астрологи назвали пять самых жестоких знаков зодиака
pexels.com  /  Andrea Piacquadio

Москва, 13 декабря. Первое впечатление о человеке может быть не всегда верным, а в действительности его характер может оказаться страшным и суровым. Астрологи определили пять знаков зодиака, которые чаще других могут проявлять жестокость.

Среди людей, совершающих тяжкие и особо тяжкие преступления, если верить полицейской статистике, часто встречаются представители Близнецов. По мнению астрологов, предрасположенность у родившихся под данным созвездием кроется в упертом характеры. Близнецы редко соглашаются с чужим мнением и готовы стоять до последнего на своей точке зрения, отстаивая ее любыми методами, так что в результате простой спор может закончиться жертвами.

Завистливый характер Раков тоже может толкнуть их на неоправданную жестокость. При этом даже неважно, к чему они ревнуют — к успеху коллег или же своих друзей к возлюбленным. Из-за зависти и собственных неудач Раки нередко решаются даже на тяжкие преступления.

В рейтинге самых жестоких знаков зодиака свое место по праву занимает Лев. Люди, рожденные под этим созвездием, обожают находиться в центре внимания, поэтому чужой успех и собственное забвение они воспринимают крайне болезненно. В результате убежденные в своем чистом и непризнанном гении Львы готовы совершить нечто такое, что может прогреметь на весь мир, даже если это что-то криминальное.

Астрологи назвали пять самых жестоких знаков зодиака
pexels.com / RODNAE Productions

Обладателям тяжелого характера и невероятным собственникам Скорпионам тоже далеко не чужда излишняя жестокость. Иногда ревность к своим вторым половинкам переходит все границы, толкая их на необдуманные поступки, которые часто заканчиваются травмами и тюрьмой, передает INFOX.

В топ-5 также вошли и Козероги, тихое и спокойное поведение которых часто вводит в заблуждение. Однако зачастую это лишь вершина айсберга. Если представителей этого знака удастся как-то обидеть или зацепить, то ответной реакции сразу можно не дождаться. Зато спустя время затаенная обида может стать причиной для тщательно подготовленной жестокой мести.

Астрологи ранее назвали три самых неверных знака зодиака среди мужчин. Так, непостоянством и влюбчивостью, например, отличаются Тельцы, которым крайне льстит женское внимание.

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