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СМИ: убитый президент Гаити планировал раскрыть пособников наркомафии в правительстве
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СМИ: убитый президент Гаити планировал раскрыть пособников наркомафии в правительстве

Весь мир
СМИ: убитый президент Гаити планировал раскрыть пособников наркомафии в правительстве
Pr Scr twitter.com  / 

Порт-о-Пренс, 13 декабря. Президент Гаити Жовенель Моиз планировал озвучить имена политиков и бизнесменов, вовлеченных в торговлю наркотиками в стране. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The New York Times.

По данным издания, гаитянский лидер работал над списком высших должностных лиц, которые вовлечены в наркоторговлю, чтобы в последующем передать его США. Моиз приказал «никого не щадить», даже тех, кто помог ему прийти к власти. Эту версию подтверждают и показания жены президента Мартины Моиз. После того как убийцы застрелили ее мужа, они начали искать какие-то файлы в компьютере. Через некоторое время один из преступников сказал другому: «Вот и все», после чего они сбежали. При этом непонятно, что именно похитили. В ходе допросов некоторые из арестованных убийц признались, что их первоочередной задачей было получение списка, над которым работал Моиз.

За несколько месяцев до своей смерти президент начал наводить порядок в таможенном департаменте Гаити: уничтожать взлетно-посадочные полосы, использовавшиеся наркобандами, и расследовать торговлю рыбой, через которую отмывались преступные деньги. В этих сферах были замешаны госслужащие. И когда Моиз выступил против них, многие почувствовали себя «преданными», сообщает NYT.

Центральной фигурой в списке главы государства был бизнесмен Шарль Сен-Реми, известный как Кико. Он также является зятем бывшего президента Мишеля Мартелли, который назначил Моиза своим преемником. По данным NYT, подозреваемые в торговле наркотиками есть и среди депутатов, заседающих в парламенте Гаити, полицейских и представителей других ведомств.

В начале ноября глава крупнейших банд страны G9 an Fanmi Джимми Шеризье пригрозил свергнуть премьер-министра.

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убийство гаити моиз
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