СМИ: убитый президент Гаити планировал раскрыть пособников наркомафии в правительстве

Порт-о-Пренс, 13 декабря. Президент Гаити Жовенель Моиз планировал озвучить имена политиков и бизнесменов, вовлеченных в торговлю наркотиками в стране. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The New York Times.

In the months before his assassination, President Jovenel Moïse of Haiti was about to destroy crime syndicates and name names. https://t.co/Qzt18fsfcQ — The New York Times (@nytimes) December 12, 2021

По данным издания, гаитянский лидер работал над списком высших должностных лиц, которые вовлечены в наркоторговлю, чтобы в последующем передать его США. Моиз приказал «никого не щадить», даже тех, кто помог ему прийти к власти. Эту версию подтверждают и показания жены президента Мартины Моиз. После того как убийцы застрелили ее мужа, они начали искать какие-то файлы в компьютере. Через некоторое время один из преступников сказал другому: «Вот и все», после чего они сбежали. При этом непонятно, что именно похитили. В ходе допросов некоторые из арестованных убийц признались, что их первоочередной задачей было получение списка, над которым работал Моиз.

За несколько месяцев до своей смерти президент начал наводить порядок в таможенном департаменте Гаити: уничтожать взлетно-посадочные полосы, использовавшиеся наркобандами, и расследовать торговлю рыбой, через которую отмывались преступные деньги. В этих сферах были замешаны госслужащие. И когда Моиз выступил против них, многие почувствовали себя «преданными», сообщает NYT.

Центральной фигурой в списке главы государства был бизнесмен Шарль Сен-Реми, известный как Кико. Он также является зятем бывшего президента Мишеля Мартелли, который назначил Моиза своим преемником. По данным NYT, подозреваемые в торговле наркотиками есть и среди депутатов, заседающих в парламенте Гаити, полицейских и представителей других ведомств.

В начале ноября глава крупнейших банд страны G9 an Fanmi Джимми Шеризье пригрозил свергнуть премьер-министра.