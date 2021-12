СМИ: убитый президент Гаити планировал раскрыть пособников наркомафии в правительстве

Порт-о-Пренс, 13 декабря. Президент Гаити Жовенель Моиз планировал озвучить имена политиков и бизнесменов, вовлеченных в торговлю наркотиками в стране. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The New York Times.

In the months before his assassination, President Jovenel Moïse of Haiti was about to destroy crime syndicates and name names. https://t.co/Qzt18fsfcQ