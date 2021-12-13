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Компания Zala Aero показала на видео испытания барражирующих боеприпасов «Ланцет»

Армия
Компания Zala Aero показала на видео испытания барражирующих боеприпасов «Ланцет»
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 13 декабря. Барражирующие боеприпасы «Ланцет» в рамках испытаний запустили с борта скоростного штурмового катера БК-16Э, говорится в сообщении российской компании Zala Aero.

В Сети было опубликовано видео испытаний боеприпаса. На кадрах демонстрируется запуск «Ланцета» с помощью механической катапульты. Также показан запуск с катера разведывательного дрона Zala, который после выполнения разведывательной миссии садится на берег, передает РИА Новости.

Возвращение на берег барражирующих боеприпасов «Ланцет» не показано, потому что они не имеют такой функции. Они могут медленного летать над заданным районом, находясь режиме поиска. После обнаружения цели дрон-камикадзе наносит удар.

Ранее Минобороны РФ окончательно утвердило техническое задание по проекту создания беспилотников «Ланцет». Аппараты были доработаны с учетом «опыта их применения», передает телеканал «360».

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минобороны рф калашников боеприпас Ланцет
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