Правительство России дополнительно профинансирует поддержку детей с тяжелыми заболеваниями

Москва, 13 декабря. Российское правительство собирается дополнительно поддержать детей с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Кабинет министров направит порядка 22 млрд рублей, чтобы оказать помощь детям, которые страдают из-за тяжелых и редких заболеваний. Соответствующей информацией премьер-министр поделился, когда выступал на совещании со своими заместителями.

Правительство принимает посильные меры для организации требуемой детям поддержки. Предполагается, что созданный по предложению главы государства Владимира Путина фонд «Круг добра» сможет за счет этих денег предоставлять нуждающимся лекарственные препараты, медицинские изделия, а также средства реабилитации.

Свыше 560 млн рублей пойдет на расширение и реконструирование Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева. Мишустин подчеркнул, что модернизация клиники подарит возможность быстро внедрять наиболее эффективные лечебные методики.

Недавно первый региональный форум «Особое детство. Помогаем вместе» был организован в Курске. Правительство региона приурочило мероприятие к Всероссийскому дню правовой помощи детям.