Лондон, 13 декабря. Читатели британской газеты Daily Express активно обсуждают материал о совместных планах США и Германии противостоять «Северному потоку — 2».

Журналисты сообщили о беседе главы Государственного департамента США Энтони Блинкена с новым министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Дипломаты скоординировали свои позиции в отношении «Северного потока — 2». Они намерены заблокировать ввод в эксплуатацию проекта в случае обострения ситуации на Украине со стороны Российский Федерации. Подобные оценки вызвали критику жителей Британии. Многие из них буквально пришли в ярость от наглой позиции США.

«Типичная Америка: мы пошлем британские войска, если вы вторгнетесь», — написал один из пользователей Сети. «Россия ни разу не угрожала невыполнением своих договорных обязательств — ни разу. Если "Северный поток — 2" будет остановлен, это сделает Европа, которая будет выстрелит себе в ногу», — добавил другой.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовало материал о тупиковой позиции Бербок из-за «Северного потока — 2». Не так давно она критиковала проект, однако после формирования правящей коалиции ей придется согласиться с позицией социал-демократов, сообщила Национальная служба новостей.