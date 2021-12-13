Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 12:46
12:44
Происшествия
Более 1,6 млн сайтов на WordPress подверглись хакерской атаке
12:43
Политика
Общественник Лукьянов уличил Германию в желании получить более выгодные условия по «СП-2»
12:42
Общество
Одиночество и недосып повышают риск развития хронических заболеваний
12:39
Весь мир
Сотни хуситов погибли в результате атак саудитов в Марибе
12:39
Общество
Губернатор Забайкалья Осипов призвал «оцеплять квартиры» и вакцинировать «по спискам»
12:38
Политика
Украинский боксер Ломаченко спровоцировал скандал в соцсетях из-за флага родного города
12:34
Происшествия
Отец устроившего взрыв на территории монастыря в Серпухове юноши увлекается стрельбой
12:33
Происшествия
Трое свидетелей по делу блогера Хованского могут оказаться экс-полицейскими
12:32
Весь мир
СМИ: убитый президент Гаити планировал раскрыть пособников наркомафии в правительстве
12:31
Экономика
Дагестанцы с рынка недвижимости ушли в майнинг криптовалют
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Читатели Daily Express раскритиковали США за агрессивную риторику в отношении «СП-2»

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 12:17
Политика
Читатели Daily Express раскритиковали США за агрессивную риторику в отношении «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Лондон, 13 декабря. Читатели британской газеты Daily Express активно обсуждают материал о совместных планах США и Германии противостоять «Северному потоку — 2».

Журналисты сообщили о беседе главы Государственного департамента США Энтони Блинкена с новым министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Дипломаты скоординировали свои позиции в отношении «Северного потока — 2». Они намерены заблокировать ввод в эксплуатацию проекта в случае обострения ситуации на Украине со стороны Российский Федерации. Подобные оценки вызвали критику жителей Британии. Многие из них буквально пришли в ярость от наглой позиции США.

«Типичная Америка: мы пошлем британские войска, если вы вторгнетесь», — написал один из пользователей Сети.

«Россия ни разу не угрожала невыполнением своих договорных обязательств — ни разу. Если "Северный поток — 2" будет остановлен, это сделает Европа, которая будет выстрелит себе в ногу», — добавил другой.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовало материал о тупиковой позиции Бербок из-за «Северного потока — 2». Не так давно она критиковала проект, однако после формирования правящей коалиции ей придется согласиться с позицией социал-демократов, сообщила Национальная служба новостей.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Читатели Daily Express раскритиковали США за агрессивную риторику в отношении «СП-2»
сша британия сп-2
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать