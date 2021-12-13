Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 14:14
14:13
Происшествия
Устроившего взрыв у гимназии при монастыре в Серпухове юношу проверят на вменяемость
14:08
Политика
Киеву дан сигнал: почему США отказались отправлять войска на Украину
14:06
Общество
В городском такси Петербурга рассказали о последствиях снежного коллапса для работы и пассажиров
14:03
Общество
Иван Ургант получит 100-метровую квартиру покойной бабушки в Петербурге
14:03
Экономика
ЦБ понизил курс доллара до 73,41 рубля
13:59
Весь мир
Клинцевич: Международное сообщество скоро узнает о преступлениях Европы в Мали
13:59
Общество
Около 89% пациентов с омикрон-штаммом коронавируса страдают от кашля
13:58
Происшествия
СК: выпускник православной гимназии в Серпухове пытался покончить с собой
13:58
Общество
Песков назвал выдачу QR-кодов привитым иностранными вакцинами россиянам признанием антител
13:57
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева объявила об участии звездной героини в шоу «Давай поженимся»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сотни хуситов погибли в результате атак саудитов в Марибе

Весь мир
Сотни хуситов погибли в результате атак саудитов в Марибе
Global Look Press  /  Hani Ali/Xinhua

Сана, 13 декабря. Около двух сотен бойцов движения «Ансар Аллах» погибли в результате серии атак правительственных войск в Йемене. Об этом сообщает Arab News со ссылкой на заявление представителей арабской коалиции, воющей на стороне президента Мансура Хади.

За минувшие сутки позиции хуситов в провинции Мариб подверглись нескольким авиаударам. Одновременно с этим в Йемене велись и на западе страны.

«Мы провели три целевые операции на западном направлении, чтобы поддержать береговые силы и защитить мирных жителей», — говорят прохадистские силы, описывая ситуацию в районе портовой Ходейды.

В прибрежной полосе проправительственные силы уничтожили две единицы техники и более полутора десятков повстанцев «Ансар Аллах».

Сейчас в Йемене вновь развернулись тяжелейшие бои. Накануне правительственные войска заявили об установлении контроля над хребтом Аль-Балк аш-Шарки. Он находится рядом с Марибом и позволяет контролировать окраины населенного пункта. Кроме того, были взяты под контроль горные районы в провинции Таиз.

В ответ командование хуситов провозглашает приближение момента «решающей битвы за Мариб, освобождения которого требует весь йеменский народ».

«Победа хуситов в этой провинции станет поражением для агрессоров и на остальных фронтах», — заявил член политического бюро «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бахити.

В последнее время повстанцы начали применять баллистические ракеты. За минувшие дни по позициям правительственных войск было выпущено не менее десятка таких снарядов. Часть из них достигла целей.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Сотни хуситов погибли в результате атак саудитов в Марибе
йемен хуситы ансар аллах мариб
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать