Сотни хуситов погибли в результате атак саудитов в Марибе

Сана, 13 декабря. Около двух сотен бойцов движения «Ансар Аллах» погибли в результате серии атак правительственных войск в Йемене. Об этом сообщает Arab News со ссылкой на заявление представителей арабской коалиции, воющей на стороне президента Мансура Хади.

За минувшие сутки позиции хуситов в провинции Мариб подверглись нескольким авиаударам. Одновременно с этим в Йемене велись и на западе страны.

«Мы провели три целевые операции на западном направлении, чтобы поддержать береговые силы и защитить мирных жителей», — говорят прохадистские силы, описывая ситуацию в районе портовой Ходейды.

В прибрежной полосе проправительственные силы уничтожили две единицы техники и более полутора десятков повстанцев «Ансар Аллах».

Сейчас в Йемене вновь развернулись тяжелейшие бои. Накануне правительственные войска заявили об установлении контроля над хребтом Аль-Балк аш-Шарки. Он находится рядом с Марибом и позволяет контролировать окраины населенного пункта. Кроме того, были взяты под контроль горные районы в провинции Таиз.

В ответ командование хуситов провозглашает приближение момента «решающей битвы за Мариб, освобождения которого требует весь йеменский народ».

«Победа хуситов в этой провинции станет поражением для агрессоров и на остальных фронтах», — заявил член политического бюро «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бахити.

Houthi militia launch 3 missiles towards Yemen’s Marib | Arab Newshttps://t.co/6VQim0q9kh — Rojname News English (@ROJNAME_english) December 5, 2021

В последнее время повстанцы начали применять баллистические ракеты. За минувшие дни по позициям правительственных войск было выпущено не менее десятка таких снарядов. Часть из них достигла целей.