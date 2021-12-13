Американские военные открыли огонь по жилым домам во время высадки десанта в Сирии

Дейр эз-Зор, 13 декабря. Вертолеты Военно-воздушных сил США высадили десант в сирийской провинции Дейр эз-Зор. В ходе операции военнослужащие открыли интенсивный огонь по жилым домам и хозяйственным постройкам, передает агентство SANA.

Американцы действовали в поселке Эль-Бусейра. Согласно информации очевидцев, в результате обстрела погибли по меньшей мере три мирных жителя, также есть пострадавшие. Сообщается, что вместе с американскими военным в операции были задействованы бойцы курдских формирований из «Сирийские демократические силы».

При этом 2 декабря в провинции Дейр- з-Зор неизвестные подорвали автомобиль с нефтяниками. Погибли десять человек. Также недавно RT сообщил, что российские военные в Сирии начали патрулировать границу между зонами контроля РФ и США.