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Астролог Богданов предсказал серьезный всплеск пандемии в России в 2022 году

Общество
Астролог Богданов предсказал серьезный всплеск пандемии в России в 2022 году
pixabay.com

Москва, 13 декабря. Известный курский астролог Павсекакий Богданов составил для россиян не слишком утешительные прогнозы о коронавирусе на грядущий 2022 год.

Ясновидящий уверен, что людей ждет еще один серьезный всплеск пандемии. По словам Богданова, при интерпретации общественной натальной карты он старается уменьшить отрицательный аспект.

Астролог считает, что до конца 2025 года вирус не успокоится и не перестанет забирать человеческие жизни. При этом в первой половине 2022 года в России может повториться самоизоляция.

Астролог Богданов предсказал серьезный всплеск пандемии в России в 2022 году
Федеральное агентство новостей /

«В наступающем году по стране будет нанесен самый ощутимый удар. Нагрузка на медицину будет увеличиваться, а вирус продолжит убивать людей. Кроме того, большие обороты наберет экономический кризис», — цитирует слова Богданова издание Seldon News.

Во второй половине 2023 года также может повториться жесткая самоизоляция. Однако к тому времени уже около 95% россиян получат прививки против коронавирусной инфекции.

Астролог Богданов предсказал серьезный всплеск пандемии в России в 2022 году
Федеральное агентство новостей /

Спустя год ученые изобретут и запустят в массовое производство пожизненную вакцину, а с 2025 года люди постепенно станут возвращаться к нормальной жизни.

Человечеству следует ожидать масштабных наводнений и учащения схода лавин в первом полугодии 2022 года. Об этом ранее заявила астролог Алена Никольская.

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прогноз пандемия астролог 2022 год коронавирус
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