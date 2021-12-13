Кедми расшифровал слова советника Байдена о бегстве США из трех важнейших регионов

Вашингтон, 13 декабря. Мало кто из аналитиков авторитетных западных СМИ обратил внимание на скрытый смысл заявления советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана.

Тем временем представитель администрации Белого дома на самом деле почти не пытался скрыть истинную суть своего послания миру (судя по масштабу, именно так его слова и стоит характеризовать), которая заключается в радикальной смене внешнеполитической парадигмы США.

Многозначительное выступление советника Байдена по итогам переговоров президентов России и США в студии ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» расшифровал бывший руководитель израильских спецслужб, военный эксперт Яков Кедми, подчеркнув, что Салливан, по факту, объявил об окончательном бегстве американцев как минимум из трех важных регионов мира. Он, в частности, заявил, что США намерены сосредоточиться на главных пунктах внешней политики, которые относятся к безопасности национальных интересов. Речь идет о Европе, Тихом и Индийском океанах. В Евросоюзе Вашингтон намерен максимально усилить свое военное присутствие, и не важно, будет ли это реализовано в рамках совместных программ НАТО. Здесь американцы могут и подвинуть альянс. Также штаты планируют усилить свои позиции в тихоокеанском регионе и создать таковые в Индийском океане.

ФБА «Экономика сегодня» /

Кедми иронично отметил, что не уверен в успехе последней задачи, поставленной перед своими дипломатами Вашингтоном, учитывая подчеркнутую независимость Индии и все более тесные взаимоотношения Нью-Дели с Москвой. Можно сказать, что визит российского президента в Индию незадолго до переговоров с Байденом уже перечеркнул наполеоновские планы США в этом направлении.

Эксперт обратил внимание на то, что Салливан тезисами о новых планах НАТО попытался приукрасить главный посыл своего заявления, но ему это удалось лишь частично. Разбирающиеся в ситуации люди прекрасно поняли, что советник Байдена фактически объявил о сворачивании и без того сомнительной гегемонии США и отказ от присутствия или даже бизнес-интересов в трех важнейших регионах.

«Салливан сказал прямо: У нас нет никаких интересов на Ближнем Востоке. Кроме борьбы с террором. И еще он сказал, что период, когда борьбой с террором США аргументировали вмешательство в гражданские войны, закончился. Все, финита ля комедия! То есть Соединенные Штаты, и не от хорошей жизни, по факту бегут с Ближнего Востока. Чего Салливан вообще не упомянул? Африку и Южную Америку. А это значит, что США сворачиваются, то есть так же бегут и из этих регионов. А это важнейшие регионы, на минуточку, наряду с Ближним Востоком. Учитывая заведомый провал в Индийском океане, Салливан официально, но немного зашифровано заявил о том, что США оказывается от политики, построенной на формировании своей гегемонии в мире», — раскрыл нехитрый секрет заявления советника Байдена Кедми.

Эксперт повторил, что американцы, судя по официальным заявлениям, смирились с окончательной потерей даже призрачного статуса гегемона и даже не особо пытаются цепляться за остатки былого влияния. Вашингтон лишь пытается сыграть хорошую мину при плохой игре, прикрывая провалы громкими, но ничуть не грозными обещаниями и анонсами грандиозных планов.

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