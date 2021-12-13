Акции тренажеров Peloton рухнули после выхода сиквела «Секса в большом городе»

Вашингтон, 13 декабря. Сериал «И просто так» стартовал на стриминг-сервисе HBO Max меньше недели назад, однако его выход мог спровоцировать падение акций тренажеров Peloton из-за сцены в пилотном выпуске.

Тренажеры Peloton сыграли роковую роль в сюжетном повороте сериала «И просто так», сиквела «Секса в большом городе». Один из главных героев скончался вскоре после тренировки.

Смерть ключевого персонажа сериала произвела впечатление на зрителей: продажи тренажеров обрушились на 11% в день старта сериала, пишет «Культуромания». Стоит отметить, что производитель несет убытки с самого начала 2021 года, его акции упали уже на 73,6%.

Несмотря на непредвиденные последствия, «И просто так» стал одним из самых ожидаемых проектов HBO. Так, стриминг-сервис выпустил сразу два эпизода сериала в один день на платформе онлайн-кинотеатра Amediateka.