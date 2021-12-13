Российская космонавтка полетит к МКС на американском SpaceX Crew-5

Москва, 13 декабря. В Роскосмосе объяснили, почему полет россиянки Анны Кикиной к МКС планируется осуществить на корабле американца Илона Маска SpaceX Crew-5.

По данным Роскосмоса, на осень 2022 года из Космического центра Кеннеди во Флориде намечен запуск американского пассажирского «Дрэгона» к МКС. Вместе с двумя астронавтами NASA и астронавтом японского космического агентства JAXA в полет должна отправиться россиянка Анна Кикина. Отмечается, что этот старт станет первым за последние 20 лет полетом представителя России на иностранном корабле, сообщает Life. Как пояснил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, речь идет о возобновлении программы так называемых перекрестных полетов, когда астронавтов включали в состав экипажей российских миссий и, соответственно, наоборот.

По словам Крикалева, это не покупка или продажа места, а распределение экипажа на разные корабли для того, чтобы в случае задержек или аварий какого-то корабля на станции всегда оставались представители как одной, так и другой стороны. Крикалев напомнил, что за 30 лет эпохи американских Space Shuttle на них слетали в общей сложности 20 россиян. При этом сам Крикалев был первым в истории космонавтом на борту иностранного корабля и принял участие в трех полетах: в 1994-м на «Дискавери», в 1998-м на «Индеворе» и в 2001-м — снова на «Дискавери».

Ранее ФАН сообщал о недовольстве американского миллиардера, основателя SpaceX Илона Маска отсутствием прогресса в разработке ракетных двигателей. По мнению Маска, это создает риск банкротства компании.