Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 14:14
14:13
Происшествия
Устроившего взрыв у гимназии при монастыре в Серпухове юношу проверят на вменяемость
14:08
Политика
Киеву дан сигнал: почему США отказались отправлять войска на Украину
14:06
Общество
В городском такси Петербурга рассказали о последствиях снежного коллапса для работы и пассажиров
14:03
Общество
Иван Ургант получит 100-метровую квартиру покойной бабушки в Петербурге
14:03
Экономика
ЦБ понизил курс доллара до 73,41 рубля
13:59
Весь мир
Клинцевич: Международное сообщество скоро узнает о преступлениях Европы в Мали
13:59
Общество
Около 89% пациентов с омикрон-штаммом коронавируса страдают от кашля
13:58
Происшествия
СК: выпускник православной гимназии в Серпухове пытался покончить с собой
13:58
Общество
Песков назвал выдачу QR-кодов привитым иностранными вакцинами россиянам признанием антител
13:57
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева объявила об участии звездной героини в шоу «Давай поженимся»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Российская космонавтка полетит к МКС на американском SpaceX Crew-5
Технологии
Российская космонавтка полетит к МКС на американском SpaceX Crew-5
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 13 декабря. В Роскосмосе объяснили, почему полет россиянки Анны Кикиной к МКС планируется осуществить на корабле американца Илона Маска SpaceX Crew-5.

По данным Роскосмоса, на осень 2022 года из Космического центра Кеннеди во Флориде намечен запуск американского пассажирского «Дрэгона» к МКС. Вместе с двумя астронавтами NASA и астронавтом японского космического агентства JAXA в полет должна отправиться россиянка Анна Кикина. Отмечается, что этот старт станет первым за последние 20 лет полетом представителя России на иностранном корабле, сообщает Life. Как пояснил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, речь идет о возобновлении программы так называемых перекрестных полетов, когда астронавтов включали в состав экипажей российских миссий и, соответственно, наоборот.

По словам Крикалева, это не покупка или продажа места, а распределение экипажа на разные корабли для того, чтобы в случае задержек или аварий какого-то корабля на станции всегда оставались представители как одной, так и другой стороны. Крикалев напомнил, что за 30 лет эпохи американских Space Shuttle на них слетали в общей сложности 20 россиян. При этом сам Крикалев был первым в истории космонавтом на борту иностранного корабля и принял участие в трех полетах: в 1994-м на «Дискавери», в 1998-м на «Индеворе» и в 2001-м — снова на «Дискавери».

Ранее ФАН сообщал о недовольстве американского миллиардера, основателя SpaceX Илона Маска отсутствием прогресса в разработке ракетных двигателей. По мнению Маска, это создает риск банкротства компании.

Вернуться назад
Все новости / Технологии / Российская космонавтка полетит к МКС на американском SpaceX Crew-5
сша космос россиянка
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать