Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 12:45
12:44
Происшествия
Более 1,6 млн сайтов на WordPress подверглись хакерской атаке
12:43
Политика
Общественник Лукьянов уличил Германию в желании получить более выгодные условия по «СП-2»
12:42
Общество
Одиночество и недосып повышают риск развития хронических заболеваний
12:39
Весь мир
Сотни хуситов погибли в результате атак саудитов в Марибе
12:39
Общество
Губернатор Забайкалья Осипов призвал «оцеплять квартиры» и вакцинировать «по спискам»
12:38
Политика
Украинский боксер Ломаченко спровоцировал скандал в соцсетях из-за флага родного города
12:34
Происшествия
Отец устроившего взрыв на территории монастыря в Серпухове юноши увлекается стрельбой
12:33
Происшествия
Трое свидетелей по делу блогера Хованского могут оказаться экс-полицейскими
12:32
Весь мир
СМИ: убитый президент Гаити планировал раскрыть пособников наркомафии в правительстве
12:31
Экономика
Дагестанцы с рынка недвижимости ушли в майнинг криптовалют
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Военный эксперт Евсеев: у США нет шансов отразить ответный ядерный удар со стороны России

Армия
Военный эксперт Евсеев: у США нет шансов отразить ответный ядерный удар со стороны России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 декабря. США не смогут перехватить ядерные ракеты, которые будут выпущены по американской территории в качестве ответного удара в случае начала военного конфликта.

Таким мнением с РИА Новости поделился эксперт в области стратегических вооружений, ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Евсеев. По его словам, американцы 20 лет назад вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), чтобы приступить к их созданию, но так ничего и не разработали.

По его словам, у США нет шансов отразить ответный ядерный удар со стороны РФ. Он объяснил, что для этого Пентагону пришлось бы развернуть системы ПРО в космосе. Для этого потребовалось бы около тысячи спутников-перехватчиков, но они очень дорогие.

Экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский согласен с мнением военного эксперта. По его словам, США могут отразить ядерный удар со стороны Ирана или КНДР, но в схватке с Россией у них нет шансов.

Ранее российские дипломаты назвали непродуманными заявления сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против РФ. Политика призвали «не шутить с ядерным оружием», передает телеканал «360».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Военный эксперт Евсеев: у США нет шансов отразить ответный ядерный удар со стороны России
россия сша ядерное оружие ракеты
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать