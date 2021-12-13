Военный эксперт Евсеев: у США нет шансов отразить ответный ядерный удар со стороны России

Москва, 13 декабря. США не смогут перехватить ядерные ракеты, которые будут выпущены по американской территории в качестве ответного удара в случае начала военного конфликта.

Таким мнением с РИА Новости поделился эксперт в области стратегических вооружений, ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Евсеев. По его словам, американцы 20 лет назад вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), чтобы приступить к их созданию, но так ничего и не разработали.

По его словам, у США нет шансов отразить ответный ядерный удар со стороны РФ. Он объяснил, что для этого Пентагону пришлось бы развернуть системы ПРО в космосе. Для этого потребовалось бы около тысячи спутников-перехватчиков, но они очень дорогие.

Экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский согласен с мнением военного эксперта. По его словам, США могут отразить ядерный удар со стороны Ирана или КНДР, но в схватке с Россией у них нет шансов.

Ранее российские дипломаты назвали непродуманными заявления сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против РФ. Политика призвали «не шутить с ядерным оружием», передает телеканал «360».