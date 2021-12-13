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Правительство России направит на борьбу с коронавирусом в 2021 году свыше 770 млрд рублей

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 11:53
Экономика
Правительство России направит на борьбу с коронавирусом в 2021 году свыше 770 млрд рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 декабря. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова озвучила предполагаемые траты властей на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Предполагается, что российское правительство потратит порядка 772 млрд рублей в текущем году на мероприятия, призванные стабилизировать эпидемиологическую обстановку и побороть коронавирусный патоген.

«В 2021 году мы запланировали... к использованию на цели борьбы с ковидом 772 миллиарда рублей», — заявила Голикова, когда выступала в Государственной думе.

Согласно словам вице-премьера, в 2020 году власти страны направили около 586 млрд рублей, чтобы урегулировать ситуацию вокруг инфекции. Данные цифры не учитывают, однако, меры дополнительной поддержки отечественной экономической системы.

COVID-19 может привести к нежелательным последствиям для здоровья не только людей, но и домашних животных. К примеру, у кошек вирус может спровоцировать развитие инфекционного перитонита, после которого выживают по статистике только 2% котов.

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голикова правительство россии финансирование пандемия коронавирус
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