Программа туристического кешбэка продлится в России с 18 января по 12 апреля

Москва, 13 декабря. Новый этап программы туристического кешбэка продлится в России с 18 января по 12 апреля 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма.

Как отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, россияне смогут отправиться в поездки уже с первого дня продаж и до 30 апреля включительно. Она указала, что условия программы останутся прежними. Тур должен быть оплачен картой «Мир», а сумма кешбэка составит 20% от его стоимости, но не более 20 тысяч рублей, уточнила руководитель ведомства, передает «ФедералПресс».

Догузова также рассказала, что в следующем году запланирован и осенний этап программы, Точные даты будут объявлены во второй половине года, подчеркнула чиновница.

Россия ранее попала в первую пятерку стран по темпам восстановления внутреннего туризма. По данным Всемирной туристической организации, туризм в России вышел на доковидный уровень.