Свыше половины компаний РФ планируют повысить зарплату в 2022 году

Москва, 13 декабря. Международная организация Hays провела исследование, чтобы выяснить, изменится ли размер заработной платы россиян в новом году.

Согласно результатам опроса специалистов, порядка 60% отечественных компаний намереваются увеличить зарплаты своих сотрудников в грядущем году. При этом предполагается, что рост доходов на 5-10% ожидается в половине всех предприятий.

Примерно 50% всех работодателей уже увеличили штат, а 30% сохранили прежнюю численность работников. Около 94% фирм не считают, что им потребуется уменьшать число задействованных рабочих в следующем году.

Эксперты также пришли к выводу, что 56% спецов намереваются уйти на другое место работы, где рассчитывают зарабатывать больше. А 97% работодателей не собираются сокращать зарплаты после Нового года. Отмечается, что в 56% опрошенных предприятий уже повысили заработную плату сотрудникам. Слова 46% респондентов указывают на то, что увеличение доходов составило 5-10%. Участники опроса в количестве 8% заявили о повышении на 11-20%

Медианные зарплаты в Российской Федерации увеличились на 9,2% к прошлому году, подсчитали аналитики «СберИндекса» и «Работы.ру». Больше всего такие зарплаты выросли в IT-сфере и финансах.