Методист перечислила необходимые для современного российского учителя качества

Принимая во внимание изменения, происходящие в мире, складывается впечатление, что однажды современный учитель станет похож на супермена, а обычный урок будет проходить с использованием шлема виртуальной реальности. Причем педагог будет появляться не в Zoom или в Skype, а уже в виде голографической проекции прямо у учащихся дома. Какими качествами должен обладать современный учитель уже сегодня, в беседе с ФАН рассказала методист, преподаватель иностранных языков Наталья Рыбалко.

Может быть, в далеком будущем учитель будет с легкостью управлять пространством, а также передавать силой мысли все необходимые знания учащимся. Но сегодня, по словам специалиста, преподаватель должен быть человеком, на которого захотят равняться школьники и студенты.

«Сколько бы теорий не выдвигалось об идеальном образе учителя, самые главные качества останутся глубоко человеческими, а его главной суперсилой будет способность вести за собой учеников любого возраста по огромному информационному полю», — подчеркнула Рыбалко.

При этом российские педагоги оказываются на голову выше своих зарубежных коллег. Они, как правило, специализируются на преподавании одного, максимум двух предметов и имеют большой опыт работы. К тому же в России учитель — это скорее призвание, а не просто профессия.

Из личного архива Натальи Рыбалко /

«Согласно исследованиям, у нас наибольший процент учителей, которые работают десятилетиями, не меняя место работы и дислокацию — более 30%. Этот показатель опережает другие страны, где учитель обязан периодически менять место работы. К тому же нередко в других странах один учитель может вести несколько дисциплин. У нас же ставится преимущественно акцент на одном предмете. Плюс в нашей стране хороший педагог — это прежде всего призвание, как и врач. Поэтому краеугольное отличие идеального преподавателя — это любовь к своей деятельности. Педагог занимается именно обучением, а не просто вещает на лекциях и уроках», — пояснила методист.

По мнению Рыбалко, портрет идеального преподавателя выглядит следующим образом. Современный педагог — это в первую очередь человек, который осознанно использует технологии и регулярно развивается в этом направлении. Он всегда следит за своим здоровьем и находит время для отдыха, ведь психологическое напряжение негативно сказывается на качестве обучения. Поэтому, помимо работы, у учителя должно быть хобби, интересная разносторонняя жизнь.

«Не нужно пренебрегать «гибкими навыками». Очень важен высокий эмоциональный интеллект и умение работать в команде. Хороший преподаватель обладает высоким уровнем самообладания и умением реализовать аксиому: даже ото дна всегда можно оттолкнуться и выплыть на поверхность или безвыходных ситуаций не бывает. Он учит не бояться ошибок, показывает это на своем примере, ведь сам он регулярно занимается саморазвитием», — сказала Рыбалко.

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Она также отметила, что дети на занятиях такого педагога не замечают, как быстро пролетает время. Поскольку они словно зрители в иммерсивном театре, которые являются активными участниками всех происходящих на сцене действий. Однако, чтобы увлечь школьников своим предметом и самим учебным процессом, педагогу необходим должный уровень профессионализма. По словам Рыбалко, профессионал всегда с легкостью находит контакт со всеми учениками. На его уроках ключевым моментом является вовсе не дисциплина или страх из-за ее нарушения и ошибок, а прежде всего — беседа.

«Хороший учитель искренен. Ему часто доверяют то, что не могут рассказать даже родителям», — подчеркнула специалист.

А в любой форс-мажорной ситуации настоящий педагог, благодаря своей гибкой натуре, может с легкостью переиграть план урока и разрешить ситуацию. Как пояснила методист, для хорошего преподавателя психология не пустой звук, ведь он должен понимать, что его урок — это не отдельная реальность, а продолжение жизни учащихся.

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