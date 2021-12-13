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Сын тяжелобольной Маргариты Тереховой рассказал, что мать уже давно не говорит

Шоу-бизнес
Сын тяжелобольной Маргариты Тереховой рассказал, что мать уже давно не говорит
Global Look Press  /  Russian Look

Москва, 13 декабря. Сын актрисы Маргариты Тереховой Александр рассказал о тяжелом состоянии матери, которая страдает от болезни Альцгеймера. Несмотря на тяжелое заболевание, артистка с трепетом встретила появление нового члена семьи.

По словам сына артистки, Терехова уже давно не говорит. Ему кажется, что мать уже давно не узнает наследника, хотя, видимо, у нее проблескивают знакомые образы, которые она пытается вспомнить.

Мужчина сожалеет, что мать, давно мечтавшая о внуках, не смогла полноценно воспринять радость от нового статуса. После рождения малышки Терехов отправился к матери, чтобы показать ей внучку.

«Когда мы уже принесли, положили ребеночка, она его, конечно, прощупала», — рассказал Терехов в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Болезнь Альцгеймера начала прогрессировать у актрисы с середины 2000-х. Последние несколько лет звезда театра и кино не может передвигаться самостоятельно. Она не встает с постели и с трудом узнает родных и близких. Маргарите Тереховой требуется постоянный уход, который обходится ее родным в 150 тысяч рублей в месяц. Некоторые неравнодушные поклонники знаменитости оказывают ей финансовую помощь.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сын тяжелобольной Маргариты Тереховой рассказал, что мать уже давно не говорит
здоровье болезнь терехова
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