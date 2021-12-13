«JourФак Манукяна». Джокеры Бузовой, рокировка Сереги и Алехно на «Х-Факторе»

Событиям в четвертом прямом эфире белорусского «Х-Фактора» посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

Четвертый прямой эфир белорусского шоу «Х-Фактор» снова оказался богат на сюрпризы. После рекордов Ольги Бузовой, казалось, трудно будет зрителей чем-то удивить, но это случилось. Руслан Алехно принял решение проголосовать против последнего собственного участника, Жени Веренича, в пользу конкурсантки из команды Сергея Соседова. Сразу оговорюсь, с точки зрения справедливости решения все логично, но искренне считаю, что наставник не должен допускать подобных казусов. Исправил это положение рэпер Серега. В который раз убеждаюсь в его мудрости. Он вернул Вереничу недостающий голос наставника, так как в иных обстоятельствах Серега скорее всего проголосовал бы за Кравченко, которая, справедливости ради, была на голову сильнее в песне за жизнь. Бузова справедливо проголосовала сердцем и в итоге Анастасия Кравченко не покинула шоу.

Вы спросите, а было ли что-то подобное в прошлом? Только Лолита Милявская делала аналогичное в российской версии шоу, но она подменяла наставника, а не была постоянным членом жюри. В случае с Алехно — он является наставником на протяжении всего шоу. Таким образом, случай уникальный.

Карина Ерофеева выступила со своим лучшим номером за все шоу, но в итоге оказалась на последнем месте по зрительскому голосованию. Это меня повергло в шок. Денис Пацевич в номинации в этот раз не оказался. Он снова ярко выступил, и зрители остались им довольны. После номинации на втором прямом эфире Фахриддин Хакимов больше в шаге от вылета не оказывается. Каждое его выступление в концертах по отдаче выглядит как песня за жизнь, и зрители это чувствуют. Джокеры Ольги Бузовой уже добрались до полуфинала и имеют все шансы побороться за первое место. Андрей Панисов и Никита Белько снова показали высокий класс на сцене.

Их осталось пятеро, каждый мечтает о финале. Я болею за каждого из них, и они это знают. Остаюсь на связи со всеми участниками и желаю им добиться максимального результата.

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