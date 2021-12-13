Микрофинансовая организация CarMoney планирует привлечь 2,5 млрд рублей через IPO

Москва, 13 декабря. Российская микрофинансовая организация (МФО) CarMoney готовится к первичному размещению акций на бирже осенью 2022 года и планирует привлечь 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Основатель CarMoney Антон Зиновьев подтвердил эту информацию. Он рассказал, что сейчас в юридическую структуру вносятся необходимые изменения. Кроме того, у организации имеются предварительные договоренности с инвестиционным банком по условиям выпуска и организации IPO, добавил Зиновьев.

По его словам, МФО сперва рассчитывает получить финансирование через pre-IPO, после чего проведет листинг на одной из российских бирж. Величина пакета к продаже пока не определена, но компания планирует привлечь не менее 2 млрд рублей.

Согласно оценке «Эксперт РА», CarMoney занимает седьмое место по объему портфеля займов среди российских МФО. По состоянию на 1 июля 2021 года компания выдала ссуд на 3,9 млрд рублей.

CarMoney предлагает клиентам заемные средства преимущественно под залог автомобиля. При этом машина остается в пользовании владельца. На таких условиях можно получить заем на сумму до 1 млн рублей сроком до 48 месяцев. МФО привлекает клиентов в основном через интернет. В то же время у компании есть сеть партнерских офисов в 68 регионах РФ.

Центробанк РФ в начале декабря предупредил о риске закрытия в России сотен МФО. Это связано с новыми требованиями регулятора, которые ограничивают предельные ставки по микрозаймам.