Сервис «VK Музыка» объявил лучших артистов 2021 года

Москва, 13 декабря. Сервис «VK Музыка» экосистемы соцсети «ВКонтакте» подвел итоги музыкальной индустрии в преддверии Нового года. По данным платформы, рэпер Моргенштерн стал главным исполнителем года.

Мировые издания и интернет-ресурсы начали традиционное подведение итогов года накануне новогодних праздников. Так, сервис «VK Музыка» назвал собственных победителей в различных номинациях. Лучшими артистами 2021 года стали рэпер Моргенштерн и певица Zivert, говорится в пресс-релизе сервиса.

Скандальный музыкант также завоевал победу за лучший альбом — Million Dollar: Business. Кроме того, сервис учредил категорию «Моргенштерн года» из-за частого обсуждения артиста. Победителем стал Артур Пирожков, передает издание «Культуромания».

Сервис Spotify также назвал рэпера Моргенштерна самым популярным артистом года. Во многом резонанс вокруг музыканта связан со скандальными разбирательствами из-за пропаганды наркотиков в одном из треков и резонансных высказываний о праздновании Дня Победы.

Кроме того, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил артиста в торговле запрещенными веществами. Тогда Моргенштерн поспешил покинуть страну.