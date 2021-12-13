Замглавы МИД Рябков: Россия даст военный ответ на отказ НАТО дать гарантии безопасности

Москва, 13 декабря. Отказ США и их союзников по НАТО дать ответ на требование России о гарантиях безопасности может спровоцировать новый виток конфронтации, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, со стороны Москвы в настоящий момент действует односторонний мораторий, передает РИА Новости. Дипломат призвал присоединиться к нему Вашингтон и Брюссель.

«Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим», — заявил Рябков.

Ранее замглавы МИД РФ заявил, что США ведут себя вопиющим образом в вопросе дипломатической собственности России. По его словам, Москва направила Вашингтону более 500 нот с требованием вернуть российские дипобъекты, передает RT.