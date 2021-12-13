Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 12:44
12:42
Общество
Одиночество и недосып повышают риск развития хронических заболеваний
12:39
Весь мир
Сотни хуситов погибли в результате атак саудитов в Марибе
12:39
Общество
Губернатор Забайкалья Осипов призвал «оцеплять квартиры» и вакцинировать «по спискам»
12:38
Политика
Украинский боксер Ломаченко спровоцировал скандал в соцсетях из-за флага родного города
12:34
Происшествия
Отец устроившего взрыв на территории монастыря в Серпухове юноши увлекается стрельбой
12:33
Происшествия
Трое свидетелей по делу блогера Хованского могут оказаться экс-полицейскими
12:32
Весь мир
СМИ: убитый президент Гаити планировал раскрыть пособников наркомафии в правительстве
12:31
Экономика
Дагестанцы с рынка недвижимости ушли в майнинг криптовалют
12:31
Общество
Более 150 катков с искусственным льдом заработали в Москве
12:26
Общество
Астрологи назвали пять самых жестоких знаков зодиака
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Игровой смартфон Xiaomi Redmi K50 выйдет в 2022 году

Технологии
Игровой смартфон Xiaomi Redmi K50 выйдет в 2022 году
pexels.com  /  Raja Singh

Москва, 13 декабря. Игровой смартфон Xiaomi Redmi K50 может выйти на рынок в ближайшее время — в первом квартале 2022 года. Консультант Digital Chat Station для Weibo раскрыл подробности премьерного появления гаджета в продаже.

Redmi K50 Gaming Edition получит плоский дисплей с отверстием для камеры в центре. Правый край смартфона имеет механические кнопки, предназначенные для игр. Как и положено, для игрового смартфона установили высокопроизводительный процессор.

Ожидается, что у смартфона будет OLED-дисплей с частотой 120 или 144 Гц, экранный сканер отпечатков пальцев. Также подготовили мощную камеру 64 мегапикселя. Говорят, что еще один вариант телефона может быть оснащен 108-мегапиксельной основной камерой.

Китайская компания Xiaomi готовится в презентации 14 новых смартфонов, часть из которых с псевдонимом, реальным названием устройства и используемым процессом. Список новинок уже слили в Сеть.

Вернуться назад
Все новости / Технологии / Игровой смартфон Xiaomi Redmi K50 выйдет в 2022 году
гаджеты смартфоны хiaomi redmi
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать