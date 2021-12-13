Игровой смартфон Xiaomi Redmi K50 выйдет в 2022 году

Москва, 13 декабря. Игровой смартфон Xiaomi Redmi K50 может выйти на рынок в ближайшее время — в первом квартале 2022 года. Консультант Digital Chat Station для Weibo раскрыл подробности премьерного появления гаджета в продаже.

Redmi K50 Gaming Edition получит плоский дисплей с отверстием для камеры в центре. Правый край смартфона имеет механические кнопки, предназначенные для игр. Как и положено, для игрового смартфона установили высокопроизводительный процессор.

Ожидается, что у смартфона будет OLED-дисплей с частотой 120 или 144 Гц, экранный сканер отпечатков пальцев. Также подготовили мощную камеру 64 мегапикселя. Говорят, что еще один вариант телефона может быть оснащен 108-мегапиксельной основной камерой.

Китайская компания Xiaomi готовится в презентации 14 новых смартфонов, часть из которых с псевдонимом, реальным названием устройства и используемым процессом. Список новинок уже слили в Сеть.