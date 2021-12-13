Россиянам напомнили о возможности получить 10 тысяч рублей от государства

Москва, 13 декабря. Соблюдение определенных условий позволяет гражданам получить социальную помощь в размере 10 тыс. рублей.

Власти России могут поддержать россиян 10 тыс. рублей, однако для этого требуется соблюдение ряда условий. Здесь имеется в виду регистрация человека в качестве самозанятого.

Статус самозанятого предполагает более низкую налоговую ставку по сравнению с другими налоговыми режимами. Соответствующий россиянин, если является самозанятым, платит за доход при работе с физлицами 4%, а работая с юридическими лицами, должен перечислять в Федеральную налоговую службу 6% с прибыли.

Если человек оформляет себе самозанятость, то государство выделяет ему бонусный налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей. Данный вычет используется для уменьшения выплат по налогу на профессиональный доход.

Общее число самозанятых в стране возросло уже на миллион человек за последний год, подсчитал президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.