Курс турецкой лиры вновь рекордно упал на старте торгов

Анкара, 13 декабря. Турецкая лира в очередной раз установила антирекорд падения стоимости, превысив планку в14 лир за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В настоящий момент курс национальной валюты Турции колеблется на уровне 14,5 — 14,8 доллара за единицу. Аналитики связывают это с ожидаемым 16 декабря новым сокращением учетной ставки Центральным банком страны.

С начала 2021 года лира подешевела почти вдвое к доллару и евро, что оказалось одним из крупнейших падений ее стоимости за последние годы. В январе за один американский доллар давали около 7,3 лиры. Максимальное суточное падение за последние 20 лет было отмечено 23 ноября — лира в этот день рухнула на 16%.

Центробанк Турции уже третий раз за месяц провел интервенции на международном валютном рынке, продавая доллары для поддержки курса лиры. За последние 10 дней ЦБ трижды вбрасывал доллары, но это не остановило тренд на обесценивание лиры.