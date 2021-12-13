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Испанские полицейские вытащили пса из ледяной воды

Видео

Спасение утопающих — дело рук офицеров Гражданской гвардии Испании. Такое прочтение приобрела известная поговорка после происшествия в муниципалитете Канфранк.

Очевидцы сняли на видео, как по пояс голые сотрудники военизированного формирования заходят в ледяную воду, чтобы спасти попавшую в беду собаку.

Источники сообщили, что этот день пес гулял рядом с местным водоемом и по неизвестной причине выбежал на тонкий лед. Хрупкая поверхность не выдержала четвероногого и треснула.

Хозяйка предприняла попытку помочь собаке, но та не увенчалась успехом. Поэтому женщина решила обратиться за помощью в правоохранительные службы.

На просьбу и откликнулись офицеры. Они разделись, разломали лед, пробрались между льдин и вытащили животное на сушу. Видео распространили пользователи Сети, которых восхитила самоотверженность мужчин.

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испания спасатели собака
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