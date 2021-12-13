Киев, 13 декабря. Организованный Белым домом «Саммит за демократию» оказался едва ли не самым неоднозначным мероприятием уходящего года, считает журналист издания RUBALTIC.

На крупной международной конференции присутствовали представители 110 государств. На повестке стояли угрозы для демократии в современном мире, а также методы борьбы с ними. Пригласить к обсуждению Россию, Китай, Сирию или Белоруссию в Вашингтоне посчитали не нужным по политическим причинам.

Журналисты отметили, что одно из самых запоминающихся выступлений было сделано президентом Украины Владимиром Зеленским, который, по мнению обозревателя, нес «отборную чушь».

«Господствует мнение, что свобода, независимость, демократия для украинцев — это часть ДНК. Потому что еще тысячу лет назад, когда в некоторых странах охотились на ведьм и казнили только за мысль о том, что Земля круглая, в Киевской Руси-Украине успешно действовал механизм народовластия под названием вече», — сказал он.

Каким образом подобные тезисы имеют отношение к современным вызовам перед лицом демократии, остается вопросом. Своим бредовым выступлением Зеленский в очередной раз показал свою некомпетентность, считают эксперты.

Ранее стало известно, что Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом. В них глава Белого дома рассказал об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщила Национальная служба новостей.