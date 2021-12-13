Концерн Mitsubishi обновил кроссовер Outlander

Токио, 13 декабря. Автомобилестроительная компания из Японии решила в очередной раз модернизировать паркетник Outlander. Об этом пишет портал «Новые автомобили».

Новая вариация транспортного средства включает несколько необычных решений, которые выгодно отличают обновленный кроссовер от традиционной комплектации.

Отмечается, что Outlander украсили пластиковым обвесом, окрашенным в черный цвет. Помимо этого, теперь аналогичным цветом выделяются и колесные диски с рейлингами и зеркалами заднего вида.

Кузов получил цветовое исполнение из комбинации двух красок. Известно, что техническая составляющая японского автомобиля не изменилась. Соответственно, кроссовер оборудуется либо двигателем объемом 2,0 литра, либо на машину устанавливают мотор на 2,4 литра. Первый вариант дает 146 л.с. мощности, а более объемная модификация предоставляет 167 лошадиных сил.

Внедорожник может быть как на полном приводе, так и функционировать только с передним приводом. Все двигатели работают в паре с вариатором. Ценник на новый Outlander для китайского рынка начинается от 1,8 млн рублей, если переводить в нацвалюту юани.

Mitsubishi ранее осенью показала фотографии гибридного варианта кроссовера Outlander с приставкой PHEV. Гибридное обновление стало самым крупным с 2013 года, когда такая версия машины впервые была представлена общественности.