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Рябков назвал высокой вероятность достичь договоренностей по восстановлению СВПД

Политика
Рябков назвал высокой вероятность достичь договоренностей по восстановлению СВПД
wikipedia.org  /  The Official CTBTO Photostream / CC BY 2.0

Москва, 13 декабря. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что вероятность достичь договоренности о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВДП) повысилась.

Отметим, что очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе стартовал в Вене 29 ноября. В интервью РИА Новости Рябков заявил, что есть повод ожидать определенного продвижения вперед.

«Я думаю, что сейчас вероятность того, что мы как раз договоримся, повысилась по сравнению с тем, что было до возобновления переговоров. И, скорее, я бы сказал, что есть поводы ожидать определенного продвижения», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что главы оборонных ведомств США и Израиля обсудят план совместных действий в случае провала переговоров по ядерной программе Ирана. Стороны опасаются, что «оживить» сделку с Тегераном не удастся.

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Все новости / Политика / Рябков назвал высокой вероятность достичь договоренностей по восстановлению СВПД
мид рф иран переговоры ядерное оружие
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