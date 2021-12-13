Рябков назвал высокой вероятность достичь договоренностей по восстановлению СВПД

Москва, 13 декабря. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что вероятность достичь договоренности о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВДП) повысилась.

Отметим, что очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе стартовал в Вене 29 ноября. В интервью РИА Новости Рябков заявил, что есть повод ожидать определенного продвижения вперед.

«Я думаю, что сейчас вероятность того, что мы как раз договоримся, повысилась по сравнению с тем, что было до возобновления переговоров. И, скорее, я бы сказал, что есть поводы ожидать определенного продвижения», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что главы оборонных ведомств США и Израиля обсудят план совместных действий в случае провала переговоров по ядерной программе Ирана. Стороны опасаются, что «оживить» сделку с Тегераном не удастся.