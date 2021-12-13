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Российский рынок акций демонстрирует рост на фоне дорожающей нефти

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 11:10
Экономика
Российский рынок акций демонстрирует рост на фоне дорожающей нефти
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 13 декабря. Рынок акций РФ на открытии основной сессии демонстрирует положительную динамику ведущих индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на старте торгов увеличился на 0,48% и закрепился на отметке в 3 778,35 пункта. Индекс РТС продемонстрировал рост на 0,6% — до 1621,98 пункта.

Рынок акций растет на фоне дорожающей нефти. Стоимость февральского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE поднялась на 1,06%, до 75,95 доллара за баррель. Фьючерс на WTI подорожал на 1,26% и торгуется на уровне 72,57 доллара за баррель.

Появление новых штаммов коронавируса способно оказать влияние на рост спроса на нефть. Пока на рынке сохраняется неопределенность, однако уже в ближайшее время ситуация может стабилизироваться, поделился точкой зрения глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

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