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Политолог Грановский: Зеленский боится встречи с Путиным из-за неуверенности в себе

Политика
Политолог Грановский: Зеленский боится встречи с Путиным из-за неуверенности в себе
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 13 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский боится встречи с российским лидером Владимиром Путиным из-за неуверенности в себе. Об этом заявил политический консультант Владимир Грановский.

Эксперт прокомментировал неспособность Зеленского встретиться с Путиным. По мнению Грановского, президенту Украины следует заниматься своими обязанностями на посту главы государства, а не оглядываться на реакцию сограждан по вопросу таких встреч. Аналитик одним словом объяснил его страх перед российским коллегой — неуверенность.

«По каким-то причинам Зеленский боится сделать то, что не боится сделать Байден. Почему Байден не боится встретиться с Путиным? Потому что он президент США», — констатировал политолог в эфире телеканала НАШ.

Владимир Грановский напомнил Зеленскому, что Байден также встречался с лидером не дружественной для него страны.

Американский лидер созвонился с украинским коллегой после переговоров с Путиным. Байден и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе. Глава Украины также подтвердил готовность к диалогу с Путиным, информирует НСН.

В Кремле ранее прокомментировали общение двух лидеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Байден используют атрибутику дружественного диалога.

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