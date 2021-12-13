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Американский блогер Джейкоб удивился одежде русских зимой

Общество
Американский блогер Джейкоб удивился одежде русских зимой
Невские Новости  /  Сергей Борода

Москва, 13 декабря. Россияне и американцы одеваются зимой по-разному, однако даже в холода русские часто отличаются друг от друга, сообщил блогер из США Джейкоб.

Американцы привыкли не обращать внимание на одежду окружающих. Однако в России это сделать очень сложно, отметил блогер. Он рассказал о людях, которые могут осенью выйти на улицу в шортах и футболке.

По словам блогера, он удивляется, когда люди, идущие в парах, одеваются по-разному. Так, российские женщины более ответственно подходят к выбору гардероба на зиму. В то время как мужчины могут ходить в легкой и расстегнутой куртке. Джейкоб рассказал, что выделил несколько причин, почему одежда мужчин и женщин в России в холод может отличаться.

Американский блогер Джейкоб удивился одежде русских зимой
Невские Новости / Леся Можаева

Мужчины в России часто ссылаются на то, что они ездят на автомобиле, поэтому они одеваются легко. Однако женщины зачастую учитывают погодные условия, выбирая оптимальный вариант.

Также россиянки часто заботятся о своем здоровье. Они переживают, что могут заболеть из-за прогулки на холоде.

«Глупо отрицать, но порой у молодых парней из России проявляется желание выделиться легкой одеждой зимой. Выйти без шапки в минус двадцать, обуть летние кроссовки, расстегнуть куртку», — сообщил американец в своем блоге «Дуэт: Джейкоб и Сергей» на платформе «Яндекс.Дзен».

Блогер также рассказал о причине долгих сборов женщин из России. Он отметил, что часто это случается из-за высокого уровня ответственности и желании помочь всей семье.

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