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Сокращение российского авторынка в 2022 году может составить 1,3%

Экономика
Сокращение российского авторынка в 2022 году может составить 1,3%
pixabay.com  /  gregroose

Москва, 13 декабря. Российский рынок легковых автомобилей в 2022 году может упасть на 1,3%, следует из базового прогноза аналитиков Russian Automotive Research, пишет «Коммерсантъ».

Согласно прогнозу, продажи в 2022 году составят 1,5 млн машин. В то же время, по мнению экспертов, по итогам текущего года продажи авто вырастут на 1% и составят 1,48 млн штук.

Аналитики обратили внимание на постепенное снижение динамики продаж машин с августа. Они подчеркивают, что сейчас предложение автомобилей ограничено во всех сегментах. По мнению экспертов, дефицит сохранится до середины 2022 года, а сроки поставок останутся длинными.

«Автостат» ранее сообщил о подорожании подержанных автомобилей в РФ. По данным агентства, с января по ноябрь 2021 года стоимость машин на вторичном рынке увеличилась на 34%. Только за ноябрь автомобили с пробегом подорожали на 6%.

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прогноз автомобили авторынок
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