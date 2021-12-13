Сокращение российского авторынка в 2022 году может составить 1,3%

Москва, 13 декабря. Российский рынок легковых автомобилей в 2022 году может упасть на 1,3%, следует из базового прогноза аналитиков Russian Automotive Research, пишет «Коммерсантъ».

Согласно прогнозу, продажи в 2022 году составят 1,5 млн машин. В то же время, по мнению экспертов, по итогам текущего года продажи авто вырастут на 1% и составят 1,48 млн штук.

Аналитики обратили внимание на постепенное снижение динамики продаж машин с августа. Они подчеркивают, что сейчас предложение автомобилей ограничено во всех сегментах. По мнению экспертов, дефицит сохранится до середины 2022 года, а сроки поставок останутся длинными.

«Автостат» ранее сообщил о подорожании подержанных автомобилей в РФ. По данным агентства, с января по ноябрь 2021 года стоимость машин на вторичном рынке увеличилась на 34%. Только за ноябрь автомобили с пробегом подорожали на 6%.