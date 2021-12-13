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Певец Шура не решился стать отцом из-за проблем со здоровьем

Шоу-бизнес
Певец Шура не решился стать отцом из-за проблем со здоровьем
instagram.com  /  @shuramedvedev

Москва, 13 декабря. Музыкант Шура до сих пор не обзавелся наследниками, несмотря на бурную молодость и большое количество романов. Артист рассказал о причинах бездетности в эфире канала НТВ.

Шура прославился как эпатажный артист, однако популярность так и не принесла ему счастья в личной жизни. Кроме того, артисту пришлось сделать перерыв в карьере из-за проблем со здоровьем. Музыкант сообщил в программе «Суперстар! Возвращеник», что победил онкологическое заболевание и в процессе значительно похудел. Шура признался, что до сих пор не решился стать отцом из-за здоровья.

«Посмотрев статистику с такими патологиями, как у меня, никто не даст гарантию, что ребенок будет здоров», — признался музыкант.

Помимо здоровья, артиста также волнует отсутствие избранницы. Шура отметил, что так и не встретил «ту самую», с которой он захотел бы завести семью, передает «Вечерняя Москва». Поэтому самыми близкими для музыканта стали питомцы — собаки Муха и Юся, с которыми артист не расстается даже на время гастролей.

Несмотря на выздоровление, Шура заранее подготовился к смерти в будущем. Так, артист уже приобрел для себя место на кладбище и гроб белого оттенка.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певец Шура не решился стать отцом из-за проблем со здоровьем
здоровье шура семья
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