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Российские власти усиливают контроль за госкорпорациями

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 10:51
Экономика
Российские власти усиливают контроль за госкорпорациями
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

Москва, 13 декабря. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об усилении контроля за деятельностью госкорпораций и институтов развития. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Со следующего года госкомпании должны будут отчитываться о достижении ключевых показателей эффективности по итогам каждого квартала. Документ также вводит дополнительные показатели эффективности. Помимо ранее установленных отраслевых и финансово-экономических показателей будут действовать функциональные.

«Функциональные КПЭ будут устанавливаться для каждого топ-менеджера индивидуально, в зависимости от стоящих перед ним задач, включая реализацию отдельных значимых проектов, направленных на достижение национальных целей развития», — уточнили в правительстве.

Изменение подхода к мониторингу ключевых показателей эффективности и расчету вознаграждений топ-менеджмента вводится в рамках реформы институтов развития. Распоряжение должно обеспечить более эффективный мониторинг и позволить регулировать вознаграждения руководителей в зависимости от достижения заданных КПЭ-параметров, говорится в сообщении кабмина.

Госкорпорация ВЭБ.РФ ранее завершила тестирование системы оценки качества инфраструктурных проектов. Разрабатываемая компанией система должна позволить быстрее привлекать иностранных инвесторов.

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