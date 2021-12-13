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Голикова заявила, что проект по введению QR-кодов не предполагает ограничения прав россиян

Общество
Голикова заявила, что проект по введению QR-кодов не предполагает ограничения прав россиян
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 13 декабря. Законопроект о введении на территории России QR-кодов не предполагает никакого ограничения прав граждан, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

По ее словам, россиянам не стоит переживать, поскольку речи об ограничении каких-либо прав не идет. Об этом Голикова сообщила, выступая на совещании в Госдуме.

«Речь идет о порядке оказания услуг, когда идет сильный эпидемиологический подъем и при этом надо сохранить жизнь в регионе, функционирование всех систем и помимо всего прочего добиться снижения заболеваемости», — подчеркнула она.

Минтранс России и Госдума решили продолжить доработку проекта закона о введении QR-кодов на транспорте. Об этом ранее сообщили в пресс-службе ведомства.

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Все новости / Общество / Голикова заявила, что проект по введению QR-кодов не предполагает ограничения прав россиян
россия голикова законопроект qr-код
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