Стоимость газа в Европе выросла на 7,5%

Амстердам, 13 декабря. Стоимость природного газа в Европейском союзе вновь рекордно растет. Это подтверждают данные биржи ICE в Лондоне.

Голубое топливо в очередной раз демонстрирует тенденцию к ценовому росту. Первый раз с октября этого года ценник на энергоноситель поднимается выше отметки в 1300 долларов за тысячу кубических метров.

Если сравнивать в процентном соотношении, то прибавка достигает уже более 7%. Тенденция газового подорожания началась еще весной, что объяснялось аналитиками целой совокупностью факторов. Хранилища газа в Европе не были заполнены в достаточном объеме, предложение ключевых экспортеров на рынок сократилось, а многие поставки ушли на азиатский рынок из-за более привлекательных цен.

Впоследствии цена газа варьировалась, и если она составляла весной около 250-300 долларов за 1 тыс. кубометров в рамках спотовой торговой площадки TTF в Нидерландах, то в начале октября энергоресурс реализовался уже дороже 1900 долларов за такой же объем. Впоследствии цена падала, но сейчас снова начинает расти.

Фьючерсы на нидерландском хабе на открытии торгов поднялись в цене до 1340,7 доллара, впоследствии немного «остыв» до 1329 долларов, — это на 7,5% выше, чем фиксировалось на торговой сессии в пятницу (1235,9 доллара). Факторов, которые бы обусловили снижение цен на газ сейчас нет, уверен аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.