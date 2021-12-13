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Стоимость газа в Европе выросла на 7,5%

Экономика
Стоимость газа в Европе выросла на 7,5%
ФБА «Экономика сегодня»

Амстердам, 13 декабря. Стоимость природного газа в Европейском союзе вновь рекордно растет. Это подтверждают данные биржи ICE в Лондоне.

Голубое топливо в очередной раз демонстрирует тенденцию к ценовому росту. Первый раз с октября этого года ценник на энергоноситель поднимается выше отметки в 1300 долларов за тысячу кубических метров.

Если сравнивать в процентном соотношении, то прибавка достигает уже более 7%. Тенденция газового подорожания началась еще весной, что объяснялось аналитиками целой совокупностью факторов. Хранилища газа в Европе не были заполнены в достаточном объеме, предложение ключевых экспортеров на рынок сократилось, а многие поставки ушли на азиатский рынок из-за более привлекательных цен.

Впоследствии цена газа варьировалась, и если она составляла весной около 250-300 долларов за 1 тыс. кубометров в рамках спотовой торговой площадки TTF в Нидерландах, то в начале октября энергоресурс реализовался уже дороже 1900 долларов за такой же объем. Впоследствии цена падала, но сейчас снова начинает расти.

Фьючерсы на нидерландском хабе на открытии торгов поднялись в цене до 1340,7 доллара, впоследствии немного «остыв» до 1329 долларов, — это на 7,5% выше, чем фиксировалось на торговой сессии в пятницу (1235,9 доллара). Факторов, которые бы обусловили снижение цен на газ сейчас нет, уверен аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

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Все новости / Экономика / Стоимость газа в Европе выросла на 7,5%
цена европа энергетика природный газ
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