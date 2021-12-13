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Губернатор Калифорнии планирует запретить продажу штурмового оружия

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 10:50
Весь мир
Губернатор Калифорнии планирует запретить продажу штурмового оружия
flickr.com  /  Brian Ambrozy

Сакраменто, 13 декабря. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что планирует запретить производство и продажу штурмового оружия в штате. Он сказал об этом на фоне того, как Верховный суд США отказался заблокировать закон штата Техас, запрещающий аборты.

Ньюсом заявил, что возмущен решением, но суд тем самым одобрил «правовые механизмы» для защиты законов штатов от пересмотра федеральным судом. В том числе он привел пример недавней отмены запрета на штурмовые винтовки. При вынесении решения судья сравнил их со «швейцарским армейским ножом».

«Если штаты теперь могут защитить свои законы от пересмотра федеральными судами, то Калифорния будет использовать эти полномочия для защиты жизни людей, в то время как Техас использовал их для того, чтобы поставить женщин под удар», — сказал губернатор.

По словам Ньюсома, закон будет действовать аналогично принятому в Техасе. Он уже поручил проработать текст документа. Суть в том, чтобы частные лица смогли подавать в суд на производителей или продавцов штурмового оружия, а также комплектов или запчастей для него. Истцы в успешных делах смогут получить до 10 тыс. долларов США плюс судебные издержки и гонорары адвоката.

«Если это самый эффективный способ не допустить распространения этого разрушительного оружия на наших улицах, мы должны сделать именно это», — заключил он.

В конце сентября Федеральный апелляционный суд США признал неконституционным запрет на продажу оружия лицам младше 21 года. Возрастное ограничение для покупки длинноствольных винтовок в большинстве штатов США составляет 18 лет. К тому же молодые люди могут приобрести любое оружие, включая пистолеты, на черном рынке, что вносит значительный вклад в разгул уличного насилия.

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