Волонтеры Челябинска ищут дом для пары лабрадоров

У лабрадоров Лорда и Вари тяжелая судьба. Сперва от них отказалась хозяйка, передав их новым владельцам. Но те отвезли животных за город и оставили там на произвол судьбы.

Хорошо, что бегающих без присмотра псов вовремя удалось заметить волонтерам. О бездомных животных они сообщили в фонд помощи отказным ретриверам «ЛАБРиКо». Собак доставили в питомник и внимательно осмотрели. По словам основателя фонда Екатерины Гаевой, животные хромали, а на их лапах были царапины и порезы — очевидные последствия беспризорной жизни в диких условиях.

«Сейчас они пришли в порядок. Но они при этом не были худыми, то есть их кормили, любили, но не слишком следили. Возможно, они стерли лапы, пока бродили по лесам», — описывает состояние собак Екатерина.

Животных выходили и откормили. Сейчас они чувствуют себя хорошо и не отходят друг от друга ни на минуту. Позже работники фонда выяснили, что собаки действительно являются семьей. Лабрадоры жили вместе на протяжении нескольких лет.

«Очень контактные собаки, то есть эти типичные, хорошие, породистые лабрадоры. Это активные и при этом очень добрые и совершенно неконфликтные псы», — рассказала основатель фонда.

В фонд уже начинают поступать сообщения от желающих забрать собак к себе. Однако конкретных предложений пока не поступало. Паре лабрадоров для комфортного существования подойдет как загородный дом, так и обычная квартира. Главное, по уверению ветеринаров, это должный уход, забота и общение с домашними любимцами.

«Основное — чтобы это были активные люди, готовые уделять время прогулкам и занятиям с собаками. То есть собаки воспитанные, но немножко позаниматься с ними стоит. Они тянут поводок, гулять с ними не всегда просто», — призналась Гаева.

Также хозяйка приюта рассказала, что буквально через неделю после появления Лорда и Вари, в фонд привезли еще двух лабрадоров. Шоколадный и черный красавцы тоже оказались брошенными и теперь ищут новый дом. Екатерина Гаева уверена, что ей обязательно удастся найти для всех собак достойных и любящих хозяев.