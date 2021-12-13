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Аналитик Bloomberg Макглоун оценил перспективы криптовалютного рынка в 2022 году

Экономика
Аналитик Bloomberg Макглоун оценил перспективы криптовалютного рынка в 2022 году
pixabay.com/ru

Москва, 13 декабря. Соединенные Штаты в 2022 году примут криптовалюту с надлежащим регулированием и связанной с этим «бычьей» динамикой рынка, считает аналитик Bloomberg Intelligence Майк Макглоун.

По его мнению, биткоин находится на траектории движения к 100 тысячам долларов. Однако в следующем году динамика криптовалютного рынка изменится, полагает эксперт.

Неограниченное предложение фиатной валюты должно поддержать рост курсов биткоина и эфириума, которые имеют ограниченное предложение. Более широкое принятие криптовалют возобладает и преодолеет большинство колебаний, включая почти 50% коррекции в 2021 году, добавил Макглоун.

«Некоторая нормализация доходности фондового рынка и продолжающееся снижение доходности казначейских облигаций США может отразиться на биткойнах и эфириуме в портфелях», - подчеркнул аналитик.

По его словам, биткоин близок к тому, чтобы стать глобальным цифровым активом. Как прогнозирует эксперт, в 2022 году диапазон курса биткоина составит 50-100 тысяч долларов.

В начале декабря курс биткоина существенно сократился. Однако начавшийся после этого рост может оказаться «бычьей ловушкой», считает аналитик Никита Зуборев.

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