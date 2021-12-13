Жириновский назвал 12 декабря 1993 года самым счастливым днем своей жизни

Москва, 13 декабря. Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о самом радостном дне в своей жизни.

По словам политика, таким днем можно считать 12 декабря 1993 года, когда ЛДПР одержала «великолепную победу» на выборах.

«Была принята новая конституция, и одновременно с этим мы взяли большинство мандатов по партийным спискам на выборах первого созыва воссозданной Государственной думы РФ», — цитирует Жириновского URA.RU.

Как отметил парламентарий, ни он, ни конкуренты ЛДПР не ожидали такого итога и большого успеха партии. В головах «демократов-западенцев царило смятение», так как они уже готовились праздновать победу, но ничего не вышло, отметил Жириновский.

ФБА «Экономика сегодня» / Борис Гришин

«Банкет у врагов России был сорван, они были в бешенстве. А я наоборот — был очень рад. Ведь рассчитывал на один-два мандата, а мы завоевали целых 64», — рассказал он.

Жириновский добавил, что никогда не забудет своих чувств и ощущений в те дни.

Ранее лидер ЛДПР заявил, что братские народы потеряли великую страну в виде СССР, когда в начале 1990-х годов была провозглашена независимость России. Инициаторами трагичного события стали «слабые и безвольные подкаблучники», считает он.

В конце ноября Жириновский получил орден благоверного князя Даниила Московского I степени. Награду ему вручил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает НСН.