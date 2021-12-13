Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 14:14
14:13
Происшествия
Устроившего взрыв у гимназии при монастыре в Серпухове юношу проверят на вменяемость
14:08
Политика
Киеву дан сигнал: почему США отказались отправлять войска на Украину
14:06
Общество
В городском такси Петербурга рассказали о последствиях снежного коллапса для работы и пассажиров
14:03
Общество
Иван Ургант получит 100-метровую квартиру покойной бабушки в Петербурге
14:03
Экономика
ЦБ понизил курс доллара до 73,41 рубля
13:59
Весь мир
Клинцевич: Международное сообщество скоро узнает о преступлениях Европы в Мали
13:59
Общество
Около 89% пациентов с омикрон-штаммом коронавируса страдают от кашля
13:58
Происшествия
СК: выпускник православной гимназии в Серпухове пытался покончить с собой
13:58
Общество
Песков назвал выдачу QR-кодов привитым иностранными вакцинами россиянам признанием антител
13:57
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева объявила об участии звездной героини в шоу «Давай поженимся»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Риз Уизерспун появилась на красной дорожке со своим «клоном»

Шоу-бизнес
Риз Уизерспун появилась на красной дорожке со своим «клоном»
Global Look Press  /  Billy Bennight/AdMedia

Лос-Анджелес, 13 декабря. На фоне десятков серьезных фильмов конца уходящего 2021 года есть одна премьера, которая легкомысленнее других. Речь идет о музыкальном мультфильме «Зверопой-2». Те, кому уже посчастливилось увидеть и слушать данное произведение признались, что испытали неповторимое удовольствие, пишет журнал Elle.

Издание гарантирует, что зрители не смогут сдержаться и обязательно начнут подпевать главным героям прямо во время сеанса. Посмотревшие первую часть уже успели отметить, что одну из главных героинь — жизнерадостную и немного нервную свинку-домохозяйку Розиту с неповторимым тембром озвучила голливудская актриса Риз Уизерспун и сделала это блестяще.

Стоит отметить, что у артистки и ее мультяшного прототипа много общих черт, и это она продемонстрировала, появившись на ковровой дорожке на премьере, которая прошла в Лос-Анджелесе. Стоит ли говорить, что здесь был весь актерский состав картины.

Во-первых Уизерспун, как и Розита, — мать и любит розовый цвет. Оба этих качества она в полной мере показала одним своим появлением.

Но прибыла на премьеру Риз не одна, а в компании с дочерью. Девушку зовут Ава, и она как две капли воды похожа на свою мать. Возникает ощущение, что рядом с артисткой ее клон. Для того, чтобы хоть как-то отличаться, девушка покрасила волосы в нежный розовый цвет.

Уизерспун-старшая надела на себя задорное мини-платье в клеточку Carolina Herrera из коллекции весны 2022 года. Оно сочетает в себе сразу два оттенка розового цвета и расшито пайетками — то, что доктор прописал для премьеры мультфильма.

Ранее Риз Уизерспун призвала Disney создать принцессу-инвалида.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Риз Уизерспун появилась на красной дорожке со своим «клоном»
риз уизерспун дочь голливуд актрисы фотосессия зверопой
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать