Риз Уизерспун появилась на красной дорожке со своим «клоном»

Лос-Анджелес, 13 декабря. На фоне десятков серьезных фильмов конца уходящего 2021 года есть одна премьера, которая легкомысленнее других. Речь идет о музыкальном мультфильме «Зверопой-2». Те, кому уже посчастливилось увидеть и слушать данное произведение признались, что испытали неповторимое удовольствие, пишет журнал Elle.

Издание гарантирует, что зрители не смогут сдержаться и обязательно начнут подпевать главным героям прямо во время сеанса. Посмотревшие первую часть уже успели отметить, что одну из главных героинь — жизнерадостную и немного нервную свинку-домохозяйку Розиту с неповторимым тембром озвучила голливудская актриса Риз Уизерспун и сделала это блестяще.