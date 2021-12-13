Риз Уизерспун появилась на красной дорожке со своим «клоном»

Лос-Анджелес, 13 декабря. На фоне десятков серьезных фильмов конца уходящего 2021 года есть одна премьера, которая легкомысленнее других. Речь идет о музыкальном мультфильме «Зверопой-2». Те, кому уже посчастливилось увидеть и слушать данное произведение признались, что испытали неповторимое удовольствие, пишет журнал Elle.
Издание гарантирует, что зрители не смогут сдержаться и обязательно начнут подпевать главным героям прямо во время сеанса. Посмотревшие первую часть уже успели отметить, что одну из главных героинь — жизнерадостную и немного нервную свинку-домохозяйку Розиту с неповторимым тембром озвучила голливудская актриса Риз Уизерспун и сделала это блестяще.
Стоит отметить, что у артистки и ее мультяшного прототипа много общих черт, и это она продемонстрировала, появившись на ковровой дорожке на премьере, которая прошла в Лос-Анджелесе. Стоит ли говорить, что здесь был весь актерский состав картины.
Во-первых Уизерспун, как и Розита, — мать и любит розовый цвет. Оба этих качества она в полной мере показала одним своим появлением.
Но прибыла на премьеру Риз не одна, а в компании с дочерью. Девушку зовут Ава, и она как две капли воды похожа на свою мать. Возникает ощущение, что рядом с артисткой ее клон. Для того, чтобы хоть как-то отличаться, девушка покрасила волосы в нежный розовый цвет.
Уизерспун-старшая надела на себя задорное мини-платье в клеточку Carolina Herrera из коллекции весны 2022 года. Оно сочетает в себе сразу два оттенка розового цвета и расшито пайетками — то, что доктор прописал для премьеры мультфильма.
Ранее Риз Уизерспун призвала Disney создать принцессу-инвалида.