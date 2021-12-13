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Кедми: Россия активно разрабатывает средства для борьбы с космическими угрозами

Армия
Кедми: Россия активно разрабатывает средства для борьбы с космическими угрозами
wikipedia.org  /  Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Москва, 13 декабря. Россия активно разрабатывает военные технологии для противодействия угрозам из космоса, в милитаризации которого заинтересованы США, заявил политолог Яков Кедми.

Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в интервью изданию «Народные Новости» прокомментировал сообщение о том, что США проводят испытания орбитального беспилотника Boeing X-37, который может нести ядерное оружие. Отмечалось, что Вашингтон пытается втянуть Москву в космическую гонку вооружений. Эксперт заявил, что большая часть данных по американскому аппарату засекречена.

Кедми: Россия активно разрабатывает средства для борьбы с космическими угрозами
Федеральное агентство новостей /

«В России ведутся разработки, которые связаны с возможностью ликвидировать угрозу из космоса и уничтожать те спутники и космические аппараты, которые могут нести потенциальную опасность», — рассказал Кедми.

Он напомнил, что у России для борьбы с угрозами из космоса есть зенитно-ракетные комплексы С-500. Это оружие при необходимости превратит секретный беспилотник ВВС США в груду обломков. Политолог подчеркнул, что размещение ядерного оружия на орбите может стать причиной больших проблем. По его словам, Москва пыталась их решить с помощью резолюции «О неразмещении первыми оружия в космосе», но США отказываются идти на переговоры.

Ранее сообщалось, что Россия оценила все риски и обезопасила себя от внезапной атаки западных военных. По словам специалистов, у страны сегодня есть эффективные боевые системы для противодействия любым угрозам, передает телеканал «360».

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