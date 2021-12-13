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Продюсер «Не время умирать» Брокколи заявила, что роль Бонда должна достаться мужчине

Общество
Продюсер «Не время умирать» Брокколи заявила, что роль Бонда должна достаться мужчине
Кадр из фильма «Не время умирать»

Лондон, 13 декабря. Продюсер Барбара Брокколи прокомментировала слухи о возможном появлении женской версии Джеймса Бонда во франшизе и высказалась о будущем бондианы.

Блокбастер «Не время умирать» позволил поклонникам попрощаться с Дэниэлом Крэйгом в роли агента 007, однако голливудские продюсеры не готовы завершить бондиану. В Сети ходят слухи о будущем франшизы и регулярно появляются новые предположения о том, кто сыграет роль британского шпиона в перезапуске.

Продюсер финального фильма об агенте 007 Барбара Брокколи высказалась о судьбе бондианы. Она отметила в беседе с изданием The Hollywood Reporter, что роль Бонда вновь должна достаться мужчине.

«Я думаю, что это должен быть мужчина, потому что я не думаю, что Джеймса Бонда должна играть женщина. Я верю в то, что для женщин нужно делать женских персонажей, а не просто давать им мужские роли», — заявила Брокколи.

Продюсер также заверила, что агент 007 непременно вернется на экраны. Брокколи призналась, что не знает, как именно это произойдет, но его появление вне остается вне сомнений.

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кино бондиана агент 007
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