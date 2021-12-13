Продюсер «Не время умирать» Брокколи заявила, что роль Бонда должна достаться мужчине

Лондон, 13 декабря. Продюсер Барбара Брокколи прокомментировала слухи о возможном появлении женской версии Джеймса Бонда во франшизе и высказалась о будущем бондианы.

Блокбастер «Не время умирать» позволил поклонникам попрощаться с Дэниэлом Крэйгом в роли агента 007, однако голливудские продюсеры не готовы завершить бондиану. В Сети ходят слухи о будущем франшизы и регулярно появляются новые предположения о том, кто сыграет роль британского шпиона в перезапуске.

Продюсер финального фильма об агенте 007 Барбара Брокколи высказалась о судьбе бондианы. Она отметила в беседе с изданием The Hollywood Reporter, что роль Бонда вновь должна достаться мужчине.

«Я думаю, что это должен быть мужчина, потому что я не думаю, что Джеймса Бонда должна играть женщина. Я верю в то, что для женщин нужно делать женских персонажей, а не просто давать им мужские роли», — заявила Брокколи.

Продюсер также заверила, что агент 007 непременно вернется на экраны. Брокколи призналась, что не знает, как именно это произойдет, но его появление вне остается вне сомнений.