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Психолог Соловьева рассказала, с какого возраста надо начинать говорить с детьми про секс
Общество
Психолог Соловьева рассказала, с какого возраста надо начинать говорить с детьми про секс
pixabay.com  / 

В наш цифровой век «взрослый» контент для детей и подростков стал доступен во всей красе. И даже если ребенок специально не интересуется темой секса, то это не значит, что шансы наткнуться на материалы с маркировкой «18+» равны нулю. Можно, конечно, действовать радикальными методами: ограничить пользование гаджетами, установить всевозможные блокираторы, но так или иначе ребенок все равно столкнется со «взрослым» миром. И к этой встрече лучше подготовиться заранее. В каком возрасте с детьми надо начинать говорить на тему полового воспитания, в беседе с ФАН рассказала профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, доктор психологических наук Светлана Соловьева.

«Все очень индивидуально. Например, еще десять лет назад я бы рекомендовала начинать разговор с детьми о сексе лет с 12. Но сейчас лучше это пораньше [делать]: примерно лет в восемь-семь. У детей осознания своего пола нет, они начинают дифференцировать пол примерно в три года. В этом возрасте они уже идентифицируют себя как мальчик или девочка и понимают, что пол необратим. А лет с шести-семи уже надо просвещать ребенка относительно особенностей принадлежности к тому или иному полу», — рассказала она.

Однако психолог признала, в вопросе полового воспитания детей важно учитывать, что некоторые дети созревают для таких разговоров позже. Поэтому к сексуальному просвещению ребенка нужен индивидуальный подход.

Психолог Соловьева рассказала, с какого возраста надо начинать говорить с детьми про секс
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Есть дети, которые рано созревают — им нужна раньше эта информация. А есть дети, которые долгое время остаются инфантильными и незрелыми, им это неинтересно и не надо насильно им эти знания в голову вбивать», — предупредила Соловьева.

По словам психолога, чтобы не «проворонить» подходящий для разговора момент, надо просто быть внимательным к ребенку: если он задал вопрос на взрослую тему — значит, время поговорить об этом пришло. Причем с мальчиком на тему сексуального воспитания должен разговаривать отец, отметила она.

Ранее психолог Александра Метальникова рассказала, какие упражнения помогут ребенку улучшить успеваемость в школе. По ее словам, причиной низких оценок может быть стрессовое состояние школьника. Родителям она рекомендовала обратить внимание на обстановку в семье, поскольку психическое поле родных может сказываться на состоянии ребенка.

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