Певец Юрий Титов заступился за «размазанную» в шоу «Суперстар» Власову

Москва, 13 декабря. Певец Юрий Титов встал на защиту коллеги Наталии Власовой, в адрес которой прозвучали резкие слова в программе «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ.

По его словам, участники проекта прекрасно понимали, куда идут, поэтому им следует относиться к критике со снисхождением. Однако члены жюри не должны оскорблять героев шоу. Титов, который был готов к выпадам, заступился за «размазанную» судьями Власову, которая столкнулась с жесткими высказываниями в свой адрес.

«Не могу сказать, что в восторге от ее версии «Опустела без тебя земля», за которую на нее накинулись… Но произносить такие вещи и передразнивать человека! Это выглядело ужасно, некрасиво, члены жюри опускают подобным поведением сами себя. Можно ли себе представить, чтобы та же Александра Пахмутова передразнила человека? Или Лариса Долина?» — задался вопросом Титов в интервью изданию «СтарХит».

Бывший участник «Фабрики звезд» убежден, что многое зависит от воспитания. По его словам, в новых выпусках он еще «отхватит» от критика Сергея Соседова. В тот момент артисту хотелось сбежать со сцены.

Жюри порой позволяет себе резкие высказывания в адрес знаменитых участников. Певица Цыганова поскандалила с судьями, которые обвинили ее в однотипности. Звезда терпеть подобные заявления не стала и ответила хейтерам.