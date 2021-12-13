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Рябков: США ведут себя вопиющим образом в вопросе дипломатической собственности РФ

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 10:16
Политика
Рябков: США ведут себя вопиющим образом в вопросе дипломатической собственности РФ
pixabay.com

, 13 декабря. Американская сторона ведет себя вопиющим образом в вопросе российской дипломатической собственности, рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, ситуация совершенно нетерпима. Он добавил, что Москва направила Вашингтону уже более 500 нот с требованием вернуть ее дипсобственность. Также Рябков назвал неприемлемыми отговорки США по этому вопросу.

Замглавы министра иностранных дел заявлял, что недавно российский президент Владимир Путин во время онлайн-переговоров с американским коллегой Джо Байденом в жесткой форме поставил вопрос о доступе и возвращении дипломатической собственности страны в США. Сама форма его постановки, уверен Рябков, привлекла к теме дополнительное внимание.

Ранее старший советник постоянного представительства России при ООН Максим Мусихин рассказал, что американские власти отклонили все запросы России на посещение и проверку дипломатических объектов РФ в Нью-Йорке. Об этом он сообщил во время выступления на заседании Шестого комитета Генассамблеи международной организации.

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путин сша рябков
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