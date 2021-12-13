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Работа комбикормовых заводов может приостановиться в России из-за нехватки аминокислот

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 10:14
Экономика
Работа комбикормовых заводов может приостановиться в России из-за нехватки аминокислот
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 13 декабря. Российские комбикормовые заводы оказались под угрозой остановки из-за дефицита аминокислот и витаминов. Об этом первого вице-премьера Андрея Белоусова предупредила Национальная мясная ассоциация (НМА), передает «Коммерсантъ».

Участники рынка опасаются, что положение не улучшится до второй половины 2022 года. Ряду комбикормовых заводов грозит временная остановка, качество кормов может сократиться, вследствие чего поднимется себестоимость в мясной отрасли.

В Минсельхозе подтвердили существование проблемы. В Россельхознадзоре, в свою очередь, указали, что ведут работу над расширением импорта.

Объем производства для сельхозпроизводителей по итогам января–сентября 2021 года упал на 4,3% на фоне роста ВВП и повышения цен на сельскохозяйственную продукцию. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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